Carrera Cup Italia, Imola: 2022 al via con pioggia, Lorenzo salta le libere

Manca ormai poco al primo semaforo verde della Porsche Carrera Cup Italia 2022. A Imola, dove si annuncia un primo round da brividi con 37 piloti al via, dopo la pioggia di stamattina continua a piovigginare e così è il meteo a dominare la scena in questa prima parte di giornata, in attesa dell'ora e 20 di prove libere con start alle 15.50 che probabilmente sarà una sessione su umido-bagnato.

Piloti e team stanno completando le verifiche tecniche e il briefing pre-gara, ma tra i 37 si segnala l'assenza illustre dell'atteso Jorge Lorenzo. Solo oggi, però, dovuta a impegni propri, perché il maiorchino pluri-iridato della MotoGP atterrerà stasera a Bologna e sarà regolarmente in pista da domani per inaugurare ufficialmente, e direttamente dalla qualifica, il suo 2022 nelle vesti di driver ufficiale del Team Q8 Hi Perform.

Lo stesso Lorenzo si è così espresso alla vigilia del suo esordio nel monomarca di Porsche Italia: “Ho lavorato molto bene nel corso delle ultime settimane insieme al team e sono soddisfatto dei primi risultati che abbiamo ottenuto: i test ufficiali effettuati all’Autodromo di Monza sono stati di grande aiuto per prendere confidenza con l’auto. In quanto esordiente, mi sento molto emozionato, ma allo stesso tempo anche estremamente motivato: non poteva capitare circuito migliore per iniziare una stagione da cui cercheremo di ottenere il massimo”.

Anche per le qualifiche di domani il meteo non sembra poter offrire una qualche tregua, mentre qualche spiraglio potrebbe aprirsi per gara 1 e soprattutto per gara 2 di domenica. I team attendono dunque un lavoro tutt'altro che semplice, tra possibili compromessi di setup, scelte di pneumatici e rischi legati alle incognite climatiche.

Fra l'altro sulla nuova 911 GT3 Cup non è più previsto il sistema Abs e, a proposito di gomme, per i rischi di "spiattellamento" in frenata la serie tricolore ha deciso di aumentare la dotazione di pneumatici "jolly" da poter utilizzare durante la stagione: non più 8 ma 12 gomme nuove in più a disposizione da poter richiedere per prove libere e gare.

Il limite massimo è di 4 Michelin in più a weekend (limitate a 2 anteriori e 2 posteriori), fattore che probabilmente incentiverà i piloti, soprattutto i non professionisti, a fare grande attenzione in questo primo fine settimana, visto che eventuali "lunghi" in frenata potrebbero richiedere un maggior bisogno di richiedere ulteriori le gomme anteriori.

Il fatto che in teoria si potrebbero quindi utilizzare due pneumatici anteriori in più per weekend (2x6=12 "jolly") sarà un ulteriore fattore da tenere d'occhio nella gestione del patrimonio "jolly" e nelle sfide di ogni categoria, dove l'attesa è per un grande equilibrio così come si è già notato nei test invernali e poi nei pre-stagionali sia a Monza il mese scorso sia a Imola mercoledì.