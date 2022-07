Carrera Cup Italia, il terzo round ribolle al Mugello

Carica lettore audio

E’ pronta a un giro di boa rovente la Porsche Carrera Cup Italia 2022, di scena nel weekend del 17 luglio al Mugello Circuit con previsioni di 33-34 gradi nell'atmosfera (all'ombra) e probabili punte di 60 sull'asfalto (su una pista già esigente con gli pneumatici), senza considerare quali valori raggiungerà la temperatura percepita all'interno degli abitacoli.

Insomma un fine settimana caldo dentro e fuori la pista così come sarà un fine settimana proprio da "dentro o fuori": il monomarca di Porsche Italia arriverà alla pausa estiva attraversando un fondamentale terzo round, che sui saliscendi del tracciato toscano attende al via 36 piloti e promette adrenalina in tutte le sfide per i titoli in palio, a partire da quello assoluto, per il quale dopo il Mugello si inizieranno a fare i primi conti...

Alla luce di Imola e Misano, in classifica generale domina l’equilibrio: l’attuale leader e campione in carica Alberto Cerqui, il 23enne pilota riminese Giorgio Amati, entrambi alfieri di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano (che non a caso sta dominando anche nella classifica Team), e il campione 2018 Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing – Centro Porsche Brescia) sono racchiusi in appena sei punti. Non che gli altri siano molto distanti.

Il Mugello saluterà anche il ritorno del pluricampione MotoGP Jorge Lorenzo, ospitato tante volte come protagonista del Motomondiale e stavolta al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 HI Perform, sulla quale il maiorchino è in crescendo di prestazioni e un mese fa ha ottenuto i primi punti in campionato.

Le due gare da 28 minuti + 1 giro si disputano sabato alle 16.10 con diretta tv su Sky Sport Arena e domenica alle 12.30 sempre su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Entrambe sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it .

All'inseguimento

Dopo aver vinto la prima gara della stagione a Imola, primo antagonista del trio di testa sarà Diego Bertonelli (BeDriver – Centro Porsche Piacenza), che insegue a 17 punti da Cerqui e proprio sul circuito di casa mira a rilanciare le proprie ambizioni dopo la penalità che in gara 1 gli ha complicato il cammino a Misano il mese scorso.

Leggermente più staccato, occupa la quinta posizione Giammarco Levorato. Il 18enne padovano di Tsunami RT – Centro Porsche Parma con Amati è al momento fra i giovani più concreti dello Scholarship Programme di Porsche Italia, al quale ambisce anche Leonardo Caglioni, il bergamasco classe 2003 ora chiamato alla rimonta dopo il podio inaugurale di Imola con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing – Centro Porsche Padova e il meno fortunato round successivo.

Sul fronte giovani alla ricerca del riscatto andrà pure il vicecampione 2021 Alessandro Giardelli, alla prima stagione con Ebimotors – Centro Porsche Varese, mentre di nuovo pronti all’attacco sono il campione 2013 Enrico Fulgenzi (EF Racing), vincitore di gara 2 a Imola, e l’esperto Matteo Malucelli (Team Malucelli - Centro Porsche Modena), vincitore di gara 1 a Misano.

La costanza ha finora premiato Aldo Festante (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania), rientrato in top-5 a Misano, e Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Latina), ma nel momento cruciale della stagione i due vanno a caccia di una svolta o di un acuto, così come Stefano Monaco (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona), Benedetto Strignano (Villobra Corse – Centro Porsche Treviso), il macedone Risto Vukov (GDL Racing – Centro Porsche Bari) e anche il 17enne rookie lituano Kajus Siksnelis (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna) dopo aver mostrato un bel passo a Misano.

Spesso nelle posizioni di vertice, ma ancora senza riuscire ad agguantare il podio, sono quindi attesi a una prova concreta il 22enne rookie sudafricano Keagan Masters, pilota rivelazione con AB Racing – Centri Porsche Roma, e Andrea Fontana, alfiere di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, che davvero potrebbero rappresentare gli outsider più pericolosi per i driver attualmente al vertice.

Michelin Cup

Due volte vincitore a Imola e unico a salire sempre sul podio di categoria, Alex De Giacomi riprende al Mugello la marcia che lo vede in lizza per il titolo della Michelin Cup. Il driver bresciano del team Tsunami guida la classifica, ma dovrà ben guardarsi dai sicuri attacchi di Alberto De Amicis, il pilota di Guidonia capace a sua volta di fare doppietta a Misano e vestire il ruolo di primo inseguitore. L’alfiere Ebimotors sarà affiancato in squadra da Paolo Gnemmi, sempre più vicino alle posizioni da podio, e il rientrante Gianluca Giorgi, al rientro e all’esordio stagionale in Carrera Cup Italia.

Con elevate ambizioni riparte anche il campione in carica Marco Cassarà, che dopo tre podi cercherà di riavvicinare la vetta e ritrovare il successo al volante della 911 GT3 Cup di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania per poi ripresentarsi con più chance quando il campionato riprenderà in settembre nella "sua" Vallelunga.

Attenzione quindi al vicecampione 2020 Luca Pastorelli (Krypton Motorsport), a Piergiacomo Randazzo (Ombra Racing – Centro Porsche Torino) e a un ritrovato Francesco Maria Fenici (AB Racing – Centri Porsche Roma), tutti alla ricerca di punti preziosi.

Tra gli outsider Pablo Biolghini (che rientra con il team Racevent, dove si alterna con Carlo Scarpellini), lo svedese Mike Knutzov (EF Racing) e il pilota veronese Johannes Zelger (Tsunami RT), questi ultimi in crescendo di risultati, mentre un altro esordio stagionale e gradito ritorno lo segna Max Montagnese.

Il pilota calabrese si schiera con il Team Malucelli – Centro Porsche Mantova e torna nel monomarca di Porsche Italia per la prima volta al volante della nuova 911 GT3 Cup e per la prima volta in Michelin Cup dopo aver vinto il titolo 2021 della Silver Cup.

Silver Cup

Proprio fra le 911 GT3 Cup leggermente più datate (modello 991.II) della Silver Cup, al Mugello sono attesi duelli cruciali visto l’equilibrio che caratterizza la classifica. In testa comandano a pari merito Paolo Venerosi Pesciolini (Ebimotors – Centro Porsche Firenze), impegnato sul circuito di casa, e Matteo Rovida (BeDriver – Centro Porsche Piacenza), ma a sole due lunghezze insegue il vicecampione Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e poco più dietro è in risalita Max Donzelli, reduce dal primo successo stagionale con il team Raptor Engineering – Centro Porsche Catania. Completano quindi la griglia di partenza due assidui e appassionati frequentatori della serie tricolore come Luigi Peroni (Ebimotors) e Marco Parisini (Team Malucelli).

Programma completo

Il terzo round della Carrera Cup Italia 2022 prende il via al Mugello Circuit venerdì 15 luglio alle 16.15 con la sessione di prove libere di 80 minuti che si concluderà alle 17.35. Sabato le qualifiche sono in programma dalle 9.50 alle 10.25 (PQ1 con tutti i protagonisti in pista) e dalle 10.35 alle 10.50 (PQ2 con i migliori 15 della PQ1).

Quest’ultima sessione deciderà la pole position e la griglia definitiva di gara 1, con partenza nel pomeriggio alle 16.10 e diretta tv su Sky Sport Action (Sky 204). Gara 2 si disputa domenica con partenza alle 12.30 e diretta tv sempre su Sky Sport Arena (Sky 204) e pure in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Gli iscritti al Mugello

N. Pilota Team 1 Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport 3 Keagan Masters AB Racing 5 Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport 7 Stefano Monaco Dinamic Motorsport 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Bonaldi Motorsport 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 15 Aldo Festante Raptor Engineering 16 Matteo Malucelli Team Malucelli 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 25 Alessandro Giardelli Ebimotors 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Ombra Racing 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 53 Gianluca Giorgi Ebimotors 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Max Montagnese Team Malucelli 63 Luca Pastorelli Krypton Motorsport 66 Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 77 Pablo Biolghini Racevent 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 79 Johannes Zelger Tsunami RT 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 85 Matteo Rovida BeDriver 86 Max Donzelli Raptor Engineering 88 Piergiacomo Randazzo Ombra Racing 99 Mike Knutzov EF Racing