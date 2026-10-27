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Carrera Cup Italia | Il ritorno di Ghedina è in Porsche Taycan Rush!

Al Mugello Circuit, nel weekend il fuoriclasse dello sci alpino e già protagonista nel motorsport sarà al via sotto le insegne Dinamic Motorsport dell’ultimo atto del monomarca 100% elettrico al volante della Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach del Centro Porsche Bologna

Gianluca Marchese

Pubblicato: 27 ott 2026, 10:59

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Kristian Ghedina pronto a esordire in Porsche Taycan Rush al Mugello

Foto di: Ufficio Stampa

Annuncio a sorpresa in ambito tricolore Porsche in vista dell’ultimo e contemporaneo round della Carrera Cup Italia e della Taycan Rush. Proprio quest’ultima, il prossimo weekend si arricchisce di un personaggio monumentale nella storia dello sport italiano: Kristian Ghedina. Il fuoriclasse dello sci alpino, in particolare della discesa libera tra gli anni ’90 e 2000, sarà al via dell’ultimo round stagionale al Mugello Circuit al volante della Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach targata Centro Porsche Bologna.

Soprattutto per chi segue l’automobilismo da almeno vent’anni, Ghedina, che al Mugello vestirà i panni di alfiere Dinamic Motorsport, non è di certo un volto nuovo neppure nel mondo delle quattro ruote (ma anche nella velocità in generale).

Vincitore di ben 13 gare di Coppa del Mondo di sci, il pilota originario di Cortina d’Ampezzo è stato già protagonista soprattutto nelle stagioni del campionato Superstars. Nella spumeggiante serie Turismo del Gruppo Flammini, Ghedina riuscì addirittura a imporsi in gara nel 2011, ma in precedenza aveva fatto capolino anche in Porsche Mobil1 Supercup, disputando con la 911 GT3 Cup modello 997 due fra le più impegnative tappe 2006: al Nurburgring e a Barcellona.

Stavolta sarà in competizione in un contesto unico, il primo monomarca 100% elettrico nella storia di Porsche, mettendosi alla prova nelle sfide in stile time attack tra velocità, “slow zones” e strategia al volante di una vettura pensata per vivere la mobilità elettrica anche in pista e che vanta oltre mille cavalli di potenza e tecnologie all’avanguardia per gestire le varie fasi della contesa, che, tra gli altri, lo vedrà confrontarsi con i due primattori della Taycan Rush 2026, cioè Andrea e Federica Levy, papà e figlia che al Mugello si giocano il titolo.

Primo italiano a vincere la mitica discesa di Kitzbuhel sulla Streif nel 1998, l’amore di Ghedina per la velocità e successivamente soprattutto per le auto da corsa non si è mai spento: tra le diverse gare disputate fino al 2011 e poi le esperienze e gli ammiccamenti degli anni successivi ora è arrivato il momento di indossare di nuovo casco e tuta per una sfida completamente nuova sulla Taycan al 100% elettrica.

L’appuntamento è per i i turni di prova libera e delle tre gare in programma al Mugello tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

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