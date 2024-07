Carrera Cup Italia | Il coraggio di osare: il “curioso caso” di Filippo Fant

Al Mugello Circuit Filippo Fant sta affrontando il terzo round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia, che poi è anche il suo terzo appuntamento in assoluto al volante della 911 GT3 Cup del Team Malucelli, squadra che ha accolto il pilota bellunese dopo che lui stesso ha voluto mettersi definitivamente in gioco nell’automobilismo a un’età oggi ritenuta già piuttosto matura (27 anni).

Dopo una sola stagione, il suo 2023 d’esordio nel Turismo e un passato fatto molto più di pallone, nel senso proprio di calcio giocato, che di volante, pedali e cambio, parafrasando il cinematografico Benjamin Button, quello di Fant è davvero un “curioso caso” di driver automobilistico.

Non perché, come nel film, invece di invecchiare il protagonista ringiovanisce, piuttosto per la genesi del suo diventare prima di tutto appassionato e poi pilota di auto da corsa, fra l'altro mostrando una buona dose di coraggio nell'approdare in un campionato ultra-competitivo come la Porsche Carrera Cup Italia già al secondo anno di corse con un’esperienza limitata e un background piuttosto insolito.

E anche interessante, dalle parole dello stesso Fant: “Per 11 anni ho giocato a calcio nel Belluno (ora Dolomiti Bellunesi, ndr), fino alla Juniores. Poi a 19 anni ho deciso di smettere e, solo per puro divertimento, passare al mondo dei kart. Dopo qualche anno ho iniziato a disputare delle gare, totalmente da privato. Eravamo io e mio papà e facevo anche il meccanico".

"Nel 2022 - prosegue - ho poi partecipato a un 'talent' e mi sono classificato terzo su 3000 concorrenti da tutta Italia. Da lì sono riuscito a trovare i primi sponsor, che nel 2023 mi hanno permesso di passare al mondo delle auto, una cosa in precedenza impensabile. Lì ho capito che potevo starci, è stata una svolta. Al primo anno il campionato scorso è andato bene, anche in considerazione del fatto che correvo alternandomi con un altro pilota e quindi avevo sessioni di prova limitate, fra l’altro senza conoscere alcun circuito. Alla fine son oriuscito a centrare 4 podi (3 secondi posti) e anche una pole position, fra l’altro proprio qui al Mugello”.

Da lì come sei approdato nel mondo della Carrera Cup Italia?

“E’ capitato quasi per caso. L’idea era ripetere il challenge delle Mini in solitaria per puntare a vincerlo, poi sono cambiate delle cose all’interno dell’organizzazione, io attraverso vari incastri sono riuscito a trovare degli sponsor per partecipare alla Carrera Cup e di questo sono molto contento.”

Come ti stai trovando in generale nel monomarca Porsche?

“Il campionato è bellissimo, di altissimo livello e organizzato molto bene. Ovviamente il livello alto fa sì che sia molto difficile riuscire a primeggiare fin da subito, soprattutto se non si ha a disposizione un budget consono a effettuare test ulteriori.”

Hai deciso di metterti in gioco ugualmente…

“Mi piace mettermi in gioco e puntare sempre in alto. Ci vuole un po’ di pazienza e quest’anno mi servirà per fare esperienza per poter poi riuscire a giocarmi qualcosa di più importante nella prossima stagione.”

Naturalmente oltre all’esperienza c’è bisogno di ulteriori elementi per arrivare in alto: che cosa servirà tecnicamente e su cosa stai concentrando il lavoro?

“La macchina è del tutto diversa da quella a cui ero abituato, fra tanti più cavalli, trazione posteriore... va guidata in maniera completamente differente. Tuttavia mi sto abituando abbastanza bene. La cosa sulla quale devo lavorare di più è lo sfruttare al massimo le performance che ti dà la gomma nuova in quegli uno/due giri di massima prestazione. Al momento faccio un po’ più fatica, mentre con le usate il passo non è male.”

Quindi qual è l’obiettivo finale di questo tuo 2024?

“Migliorare gara dopo gara e puntare a entrare in top-10 negli ultimi appuntamenti per poi migliorare ulteriormente il prossimo inverno, magari riuscendo a trovare maggior budget per i test, che contano molto perché conta molto soprattutto l’usare tante gomme nuove per abituarsi sempre più all’extra-grip e quindi poter osare di più.”

Come ti stai trovando in squadra con il Team Malucelli?

“Non lo conoscevo ma sta andando molto bene con tutta la famiglia Malucelli. E mi stanno insegnando tanto, quindi sono contento.”

Lo scorso anno qui al Mugello proprio Matteo ha vinto…

“Quindi (scherzando, ndr) non ho scuse! Difficile imitarlo, ma daremo comunque il massimo.”