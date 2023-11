Carrera Cup Italia | Iaquinta: "Nel 2024 vorrei riprendermi il titolo!"

Come dice Simone Iaquinta, il vincitore, gara 2 di Imola che ha concluso il 2023 della Porsche Carrera Cup Italia e incoronato campione Larry Ten Voorde, "è stata pazzesca!".

A motori spenti, dopo il podio il già due volte campione (2019 e 2020) con Ghinzani Arco Motorsport, team nel quale è tornato proprio quest'anno, ha raccontato con dovizia di particolari la sfida-show finale di questa lunga e combattuta stagione del monomarca tricolore, nella quale ha aggiuantato il su osecondo successo 2023.

"Avevo un grandissimo passo - ha detto il driver calabrese -, ne avevo tanto fin dall'inizio, ma poi ho perso lo splitter anteriore al Tamburello e quindi ho iniziato a soffrire di sottosterzo. Andavo comunque, però Klein ne aveva di più e mi ha ripreso. Da metà in poi ho fatto una gara in difesa, mi sono divertito lo stesso! E' stata una sfida bellissima e l'unica volta che mi ha davvero attaccato dopo che ho bloccato in frenata sono riuscito a contrattaccare immediatamente in uscita dalla Rivazza, era la mia unica opportunità. Anche alla Tosa era pericoloso ma lì non gli ho lasciato possibilità di infilarsi. Poi la safety car finale mi ha aiutato, ma per come mi sono difeso non avrei mollato neppure negli ultimi giri!"

Come detto, questo 2023 l'ha visto trionfare due volte in Italia (Vallelunga e appunto Imola), ma anche ricadere un po' in episodi controversi con contatti e tentativi di sorpasso sicuramente "generosi" (da combattente di razza qual è) ma almeno in tre occasioni fin troppo "spericolati", tanto da comprometterne l'opportunità di lottare per un terzo titolo che avrebbe fatto storia (avrebbe raggiunto Alessandro Balzan).

E' la premessa per pensare al 2024, nel quale dovrebbe tornare, e rilanciare la sfida: "Al momento dovrei ripresentarmi al via anche il prossimo anno. Chiaramente me la voglio giocare, vorrei tornare a riprendermi quello che ho perso, il titolo!". La concorrenza è avvisata...