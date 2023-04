Carrera Cup Italia | Iaquinta al rientro con Ghinzani Arco

Carica lettore audio

Continua la girandola di nomi e campioni in vista dell'inizio della Porsche Carrera Cup Italia. La entrylist 2023 si arricchisce di un nome ben conosciuto e già vincente come quello di Simone Iaquinta, che rientra nel monomarca tricolore nelle file di Ghinzani Arco Motorsport.

Proprio con il team lombardo, che il pilota di Castrovilari definisce "seconda famiglia", Iaquinta vinse il titolo sia nel 2019 sia nel 2020 prima della parentesi in Dinamic, mentre già lo scorso anno in Ghinzani Arco è stato presente in veste di coach driver di Jorge Lorenzo, il pluricampione MotoGP che ritroverà al fianco anche quest'anno nelle vesti di pilota ufficiale Q8 Hi Perform.

Non solo in Carrera Cup Italia, perché anche Iaquinta al programma nazionale aggiunge l'impegno nella Porsche Supercup, in questo caso, come per Lorenzo, con i colori del team tedesco Huber Racing a partire dalla prima tappa di maggio a Imola.

Anche il monomarca tricolore partirà il prossimo mese con il primo round del 5-7 maggio a Misano, ma un "prelibato" antipasto è in programma già questo venerdì a Monza, che ospiterà la consueta giornata di test ufficiali.