Carrera Cup Italia | Guirreri, il primo punto del più giovane arriva al Porsche Festival

E' stato a lungo inseguito da lui stesso e dal team diretto da Andrea Palma e alla fine Al Misano World Circuit Raptor Engineering ha festeggiato il primo punto di Giuseppe Guirreri nella Porsche Carrera Cup Italia.

Il rookie siciliano, 17 anni compiuti soltanto il 30 settembre scorso, si è fatto un bel regalo di compleanno proprio nel round più importante, atteso e appassionato del monomarca tricolore, quello del Porsche Festival.

Al grande evento di Porsche Italia il team modenese ha fra l'altro contribuito non soltanto schierando due 911 GT3 Cup by Centro Porsche Catania, ma anche partecipando attivamente a varie attività ed “experience”, mettendo a disposizione una terza vettura.

In pista è arrivata la grande soddisfazione, il nuovo traguardo raggiunto da una giovanissima promessa che sempre seguito dalla squadra diretta da Andrea Palma sta costruendo un mattoncino alla volta la propria carriera. E affronta uno dei campionati più difficili in assoluto, con 35 piloti al via anche a Misano.

Sabato sera Guirreri ha anche disputato la sua prima gara in notturna, esperienza delicata ma superata con l’ennesimo arrivo al traguardo della stagione. Domenica pomeriggio, poi, in gara 2 il driver siciliano ha scalato posizioni fino alla zona punti e a quel 15esimo posto che gli ha consentito per la prima volta di muovere la sua classifica in Carrera Cup Italia.

Il pilota siciliano, impegnato anche nello Scholarship Programme, ha commentato così l'exploit: "Alla fine di un weekend tutto in crescendo, iniziato non nel migliore dei modi, sono riuscito a prendere i miei primi punti. Il fine settimana di Misano si è concluso positivamente e per la decima volta su dieci ho visto il traguardo. Adesso andiamo a Imola, una pista per me del tutto inedita, anche se tra una decina di giorni avrò la possibilità di svolgervi un test".

“In tutto ciò che è stato il grande evento del Porsche Festival - ha aggiunto Palma -, è arrivata anche la soddisfazione di portare a casa un punto importantissimo per Giuseppe e per il team. Importante e stimolante in ottica futura: il nostro programma sta facendo un passo in avanti a ogni gara. Il 2023 è un anno di ‘scuola’ per questo giovanissimo ragazzo, che ha bisogno ancora di fare un lungo percorso ma ha il tempo dalla sua parte. Vedere che a ogni gara impara qualcosa di nuovo è davvero positivo, soprattutto in un campionato così competitivo e di alto livello. E finora non si è mai ritirato. Di questo fine settimana sono molto contento. Il team ha lavorato anche per il Porsche Festival e sono molto soddisfatto di Navatta in Michelin Cup, alle sue prime esperienze veramente impegnative, ma capace di raggiungere ancora una volta il traguardo, anche nella sua prima notturna”.