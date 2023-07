Carrera Cup Italia | Giro di boa al Mugello: orari e tv Con una classifica cortissima capeggiata da Quaresmini, il 7-9 luglio il monomarca di Porsche Italia segna la metà di campionato sui saliscendi toscani in un round particolarmente atteso anche per i primi bilanci della stagione: gara 1 si disputa sabato alle 16.45 in diretta tv su Sky Sport Action e gara 2 domenica alle 12.12 su Sky Sport Summer e in chiaro su Cielo. Attesa la prima afa

Di: Gianluca Marchese Dovrebbero essere 33-34 i piloti e le 911 GT3 Cup che si daranno appuntamento il prossimo fine settimana al Mugello Circuit per il terzo round stagionale. Una tappa molto attesa che, segnando il giro di boa del campionato, consentirà i primi bilanci e consegnerà alla pausa estiva la situazione di classifica definitiva in vista del rush finale dell'autunno. La classifica, guidata dal campione in carica Gianmarco Quaresmini, è al momento molto incerta e vede almeno una decina di piloti ancora pienamente coinvolti nella possibilità di giocarsi il titolo o almeno di rientrare nella lotta. Oltre a sfide... accese, sul circuito toscano di "acceso" è atteso anche il primo, vero gran caldo già a iniziare dal turno di prove libere in programma venerdì 7 luglio dalle 16.05 alle 17.05. Le qualifiche che decidono le griglie di partenza di entrambe le gare sono previste sabato in turno unico dalle 9.55 alle 10.35. Gara 1 dà appuntamento sempre sabato con partenza alle 16.45 e diretta tv su Sky Sport Action (Sky 205). Gara 2 completa il weekend e la prima metà di stagione domenica alle 12.20 con diretta su Sky Sport Summer (Sky 201) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e saranno raccontate con la consueta dovizia di particolari dalla voce storica della Carrera Cup Italia, quella di Guido Schittone.