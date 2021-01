Carrera Cup Italia, Giardelli è il primo nome per il 2021

C’è un volto nuovo in casa Dinamic Motorsport per la Porsche Carrera Cup Italia, che di fatto ha il suo primo nome nuovo per la stagione 2021 in partenza dal Misano World Circuit a primavera: è Alessandro Giardelli, pilota classe 2002 (nato a ottobre e quindi ancora 17enne) che molti "occhi" stanno già considerando come una delle promesse dell’automobilismo italiano.

Già campione nazionale di kart e protagonista di rilievo lo scorso anno nel TCR Italiano, il giovane driver di Colico prenderà dunque il via della 15esima edizione del monomarca di Porsche Italia al volante di una delle 911 GT3 Cup gestita dal team campione 2016, 2018 e 2019, vettura che ha già avuto l'occasione di provare.

Giardelli spiega così la sua scelta e i primi passi mossi in pista e con la squadra in ottica 2021: “Ritengo la Carrera Cup Italia un campionato molto competitivo e un’ottima opportunità di crescita. Quello che Dinamic Motorsport ha dimostrato in termini di professionalità, esperienza e competitività in questi ultimi anni sta a indicare una crescita e una maturazione che si sposano con le mie aspirazioni: la scelta di correre col team reggiano è stata fin da subito molto chiara ed è diventata certezza dopo il primo positivo test che ho svolto a fine 2020 sul tracciato di Cremona. Il mio obiettivo è quello di alzare il livello delle prestazioni gara dopo gara e di stare sempre coi primi”.