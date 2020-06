Carrera Cup Italia, GDL Racing lancia un equipaggio silver con due "deb"

La GDL Racing annuncia due new-entry assolute per il suo prossimo impegno nella Carrera Cup Italia. Dopo aver ufficializzato il macedone Risto Vukov, che guiderà una delle 911 GT3 Cup, la squadra di Gianluca De Lorenzi ha rivelato un equipaggio del tutto inedito.

A formarlo saranno Max Donzelli e Max Montagnese, che formeranno un binomio nella classe Silver. Il primo, milanese, è in pratica al proprio esordio in pista. Stesso discorso per Montagnese, gentleman driver calabrese, che vanta solo un anno di esperienza nel Time Attack.

“Il mio è un vero e proprio esordio - ha commentato Donzelli -. Voglio affinare la tecnica e cercare di arrivare a ottenere dei buoni risultati. A parte Imola, Mugello e Monza, dovrò inoltre imparare tutte le piste”.

“Entro nel campionato in punta di piedi - ha aggiunto Montagnese -. Il mio obiettivo per quest’anno è fare soprattutto esperienza”.

“Due anni fa ha debuttato con noi Bashar Mardini, che veniva da un’esperienza esclusivamente stradale, e ha vinto il titolo della Michelin Cup. Adesso cercheremo di fare bene anche con Donzelli e Montagnese, che sono altri due esordienti”, ha dichiatato De Lorenzi.

Il calendario della Carrera Cup Italia 2020 prenderà il via dal Mugello nel fine settimana del 19 luglio.