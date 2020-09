Carrera Cup Italia, Fumanelli punta al bis a Vallelunga

La vittoria con pole position e giro più veloce in gara 1 a Imola di David Fumanelli e del Team Q8 Hi Perform nello scorso appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia a Imola è stata "il risultato di un percorso di crescita e di ricerca del feeling di un pilota all’esordio al volante di una 911 GT3 Cup".

E ora si punta a replicare nel quarto round fissato per il prossimo weekend all’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, un tracciato ricco di storia e spesso protagonista di pagine importanti dell’automobilismo italiano.

Perché a vincere non ci si stanca mai, figuriamoci dopo la "prima", e perché in campionato il driver brianzolo è ora terzo a soli 9 punti di distacco dall'attuale leader Simone Iaquinta: “La vittoria a Imola è stata fondamentale - sottolinea lo stesso Fumanelli -, sia per rilanciarci in classifica generale sia per il morale di tutto il team. Un weekend quasi perfetto. A Vallelunga voglio ovviamente lottare per la vittoria, anche se con avversari come Iaquinta e Quaresmini non sarà di certo una passeggiata. Mi impegnerò al massimo!”.

Dal punto di vista del team, il punto a pochi giorni dall'impegno sul circuito romano lo fa invece Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia: “Dopo sei gare siamo a solo 9 lunghezze dalla vetta, in una lotta a tre per la vittoria del campionato. Dobbiamo ammettere che l’avventura del Team Q8 Hi Perform nella Carrera Cup Italia è partita in salita, nella ricerca del feeling perfetto tra pilota, vettura e team. Ma non ci siamo arresi, abbiamo lottato e abbiamo ottenuto risultati molto positivi fino alla vittoria di Imola che ha suggellato i nostri sforzi. Da qui in avanti dobbiamo puntare in alto, perché abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra e per competere per la prima posizione”.