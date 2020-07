Carrera Cup Italia, Fumanelli e Q8 Hi Perform già a Misano per prendere quota

Giornata di test pre-gara a Misano per i protagonisti della Porsche Carrera Cup Italia che nel weekend affrontano il secondo round 2020. Sul circuito romagnolo è al momento impegnato anche David Fumanelli, che insieme al team Q8 Hi Perform ha l'obiettivo di puntare in alto dopo il positivo esordio al volante della 911 GT3 Cup in livrea ufficiale che, dopo che Q8 ha rinnovato la partnership con il prestigioso monomarca, al Mugello gli ha permesso di lottare alla pari con gli altri attesi primattori e di salire immediatamente sul podio in gara 1.

Il giovane pilota brianzolo ha saputo capitalizzare la terza posizione in griglia conquistata nelle qualifiche, girando in pista con un buon passo gara su tempi in linea con le prime due posizioni e difendendosi dagli attacchi del campione in carica Simone Iaquinta.

Il nuovo appuntamento di Misano, che prevede anche gara 1 in notturna alle ore 22 di sabato, sarà l’occasione per mettere in mostra le proprie qualità in questa particolare condizione, cercando di capitalizzare anche l’esperienza maturata in gare di durata come la 24 Ore di Spa, nella quale Fumanelli ha colto un secondo e un terzo posto nelle ultime edizioni: "Sono contento del risultato del primo appuntamento - commenta in vista del weekend durante i test -, era la mia prima volta e mi sono da subito buttato nella mischia puntando alle prime posizioni. Abbiamo portato a casa buoni punti per il campionato, ma a Misano dobbiamo essere ancora più aggressivi".

Sottolinea invece Gherardo Bisi, direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia: "Un terzo posto alla prima gara con un pilota all’esordio nella Porsche Carrera Cup non può che essere fonte di orgoglio per tutto il team. Dopo il secondo posto in classifica della passata stagione (con Diego Bertonelli, ndr) siamo tornati in pista con maggiore consapevolezza, che ci ha permesso di supportare al meglio il nostro nuovo pilota David Fumanelli”.