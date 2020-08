Carrera Cup Italia, Fumanelli cerca la svolta a Imola

David Fumanelli approda nel weekend al terzo round di Imola da "terzo incomodo". Con 15 punti da recuperare in classifica generale, è primo inseguitore del duo Quaresmini-Iaquinta al primo anno in Carrera Cup Italia. Primo inseguitore ma ancora a caccia di quel primo posto in gara che per il driver brianzolo, quest'anno ufficiale del team Q8 Hi Perform, significherebbe molto di più del valore stesso di una vittoria.

Sul circuito del Santerno, giro di boa del campionato, segnerebbe una vera e propria svolta nella sua stagione dopo due podi senza dubbio di sostanza e fondamentali per tenerlo del tutto in gioco nel monomarca di Porsche Italia. Imola è una pista che Fumanelli conosce molto bene e sulla quale punta dopo il quinto e il secondo posto ottenuti nel precedente round a Misano.

"Sono contento dei risultati ottenuti fino a oggi - ha commentato il pilota lombardo -, del resto sono terzo in classifica, ma so che ho ancora tanto da dimostrare. Credo che a Imola, un tracciato sul quale ho avuto modo di correre più volte in passato, potrò finalmente mettermi in gioco ed essere lì, ancora una volta, a lottare per le prime posizioni. Mi sto mettendo alla prova e spero di poter regalare presto una vittoria al Team Q8 Hi Perform.”

La squadra, dopo l'esperienza 2019 con Diego Bertonelli e tecnicamente supportata da Dinamic, proprio alla vigilia di Imola ha sottolineato la piena fiducia nel proprio pilota, come rimarcato da Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia: "Anche quest'anno nel nostro team abbiamo un giovane talento con il quale puntiamo a grandi risultati. I due podi consecutivi ottenuti al Mugello e a Misano da David Fumanelli dimostrano come la nostra fiducia sia stata ben riposta. Siamo sicuri che questa stagione si rivelerà davvero positiva per il team".