Carrera Cup Italia, fulmine-Fumanelli a Imola: "Ci voleva!"

E' stato un fulmine David Fumanelli nella conquista della pole position a Imola per gara 1 del terzo round della Carrera Cup Italia, che scatta alle 16.00 di oggi pomeriggio (diretta tv Sky Sport Arena e web su www.carreracupitalia.it). Mettendo per ora da parte l'evoluzione meteo, con le previsioni che cambiano di continuo e ora per quell'orario danno anche qualche possibilità di temporale (con fulmini a quel punto reali..), ora la sfida del driver del team Q8 Hi Perform, supportato in pista dallo staff di Dinamic Motorsport, sarà quella di azzeccare la partenza.

Nei due precedenti round è stato il punto debole del pilota brianzolo, infatti, anche se poi i podi sono arrivati lo stesso. Ora Fumanelli ha ridotto il distacco da Gianmarco Quaresmini (solo 7° stamattina in qualifica) a 13 punti, mentre sono 12 quelli di ritardo da Simone Iaquinta, che scatterà dietro di lui in seconda fila. Tra i due ci sarà Stefano Monaco: appare chiaro che l'occasione per agganciare il treno delle due attuali "lepri" del monomarca Porsche sia davvero ghiotta.

Fumanelli è infatti già proiettato su gara 1 e racconta così la sua qualifica, non priva di qualche contrattempo: "Sono contentissimo della pole, ci voleva! Ci eravamo andati vicini già al Mugello e sentivo che avevamo il potenziale per riuscirci. Ma non è stata una qualifica facile, è stata molto tirata. Non ero contentissimo del mio giro (1'43"305, crono in realtà molto competitivo ndr), quindi ero un po' preoccupato che non bastasse. Tra l'altro la radio non funzionava bene quindi a fine qualifica non avevo capito di essere in pole, poi è stata una bella sorpresa. Sono contento e ringrazio il team per la bella macchina e il bel lavoro che stanno facendo questo weekend. Ora ci concentriamo per la gara e la partenza...".