Carrera Cup Italia | Fulgenzi non scarica Ten Voorde: "Umano anche lui"

Non si può dire che non ci siano stati momenti di tensione pilota-team durante la stagione, anche prima del "patatrac" di Vallelunga, penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia che ha tremendamente complicato i piani per la conferma del titolo 2023 a Larry Ten Voorde e per il primo titolo Team all'Enrico Fulgenzi Racing.

Poi tutto è precipitato a Monza lo scorso weekend nella finalissima, a favore di Keagan Masters, prima volta campione nel monomarca tricolore con il Team Q8 Hi Perform (anche grazie al supporto tecnico di Ombra Racing), e di Target Competition, a sua volta per la prima volta campione Team.

Sono tensioni che possono starci ai massimi livelli di un campionato e considerando anche il carisma dei protagonisti ai quali ci si riferisce. Ten Voorde, certamente, un campionissimo al volante delle 911 GT3 Cup capace di dimostrare competitività anche nelle corse endurance fin qui disputate in GT; ma anche Enrico Fulgenzi, pilota indomito in pista, campione una volta anche lui in Carrera Cup Italia (2013), e sempre più calato nel ruolo di team principal della giovane squadra da lui stesso fondata.

Forse proprio dando "lustro" a questa nuova veste, il driver e imprenditore marchigiano ha speso parole importanti a fine Carrera Cup Italia 2024 nei riguardi di Ten Voorde, che dopo le due pole position ottenute a Vallelunga e i rivali un po' indietro sembrava avviato verso il secondo titolo e invece è sempre stato penalizzato nelle ultime 4 gare stagionali (anche per errori e manovre davvero inattese).

Parole che a Monza lo scorso weekend sono arrivate sia prima ("Gli ho chiesto l'ultimo sforzo e ora incrocio le dita") sia nel mezzo ("Gli ho detto di archiviare tutto e pensare alla gara di domani") sia dopo le due gare di Monza. E queste sono decisamente le più profonde, quelle con le quali Fulgenzi non scarica il pilota olandese, piuttosto lo difende, rispondendo indirettamente anche alle critiche che nel paddock hanno comunque trovato linfa.

"Siamo tutti ancora un po’ sotto shock - ha detto Fulgenzi -, penso che in questo finale di stagione è emersa la normalità: Larry è un pilota, il migliore della storia con questa Porsche, ma è tuttavia umano. In Enrico Fulgenzi Racing dobbiamo guardare quello che è successo sotto una prospettiva diversa da quella che 'a caldo' stiamo guardando ora: in questo ultimo periodo Larry sta vivendo un momento particolare in cui i risultati e gli episodi non sembrerebbero all'altezza delle aspettative, ma non va dimenticato quanto Larry ci ha dato, quando è stato per la maggior parte del tempo una macchina da guerra infallibile, ed essere consapevoli della crescita che ci ha aiutato a fare come team. Per quanto mi riguarda Il bilancio è positivo e faccio i complimenti a Masters per il titolo piloti e a Target per quello Team."

Lato Ten Voorde, guardando appunto oltre al finale della stagione italiana, in effetti non va dimenticato il primo titolo conquistato per la squadra jesina dodici mesi fa e va sottolineato che anche quest'anno ha disputato due gare in meno dei rivali per la corona, Masters e Klein, saltando il quarto appuntamento del 6-8 settembre a Imola.

Il tre volte campione della Supercup, l'ultima quest'anno con titolo conquistato proprio a Monza qualche settimana prima della finale tricolore, sembra che ora abbia tutta l'intenzione di dedicarsi maggiormente alla propria academy di piloti, senza pensare troppo agli impegni in pista come pilota Pro.

E' in vista un anno sabbatico? Qualcosa di più? In ogni caso sarebbe un peccato e forse si tratterà soltanto di ricaricare le batterie, anche se prima c'è la finale della Carrera Cup Germany ad attenderlo, fra due domeniche a Hockenheim: Ten Voorde parte con un discreto vantaggio e chissà se l'eventualità di un quarto titolo tedesco alle spese di un rivale forte come Harry King non possa portare un po' di serenità.