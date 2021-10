Carrera Cup Italia, Franciacorta: pronti a ripartire, forfait Giorgi

Il Porsche Festival 2021 e la Porsche Carrera Cup Italia sono pronti per la seconda giornata al Porsche Experience Center Franciacorta. La domenica più attesa da porschisti e appassionati si aprirà con la gara 2 della Michelin Cup e l'avvio di tutte le iniziative della grande kermesse.

Alle 13.00 la gara 2 dei Pro, invece (diretta Cielo, Sky Sport Arena e www.carreracupitalia.it), con Giorgio Amati in pole davanti a Leonardo Caglioni e soprattutto il nuovo leader Alberto Cerqui (161 punti), Alessandro Giardelli (159) e Gianmarco Quaresmini (151) a giocarsi un'importante fetta di campionato, con outsider lo stesso Caglioni e Marzio Moretti. Dalla sesta piazza scatterà invece il poleman e vincitore di gara 1 Enrico Fulgenzi, che proprio oggi compie gli anni (35).

Dalle 14.00, poi, la seconda Gran Parata, dopo quella di ieri sera, con centinaia di Porsche allineate lungo il rettilineo e il circuito del PEC Franciacorta, struttura che sta ricevendo numerosi consensi sia per il concept che l'ha ispirata, sia per la sua realizzazione, attenta ai principi caridne della certificazione di sostenibilità ISO 20121, la medesima che rispetta la Carrera Cup Italia.

Tornando al monomarca tricolore, news dell'ultima ora è il forfait di Gianluca Giorgi per la gara Michelin Cup a causa di un'indisposizione. Il pilota di Ebimotors avrebbe dovuto schierarsi in quinta piazza, davanti al capoclassifica Marco Cassarà, mentre l'altro contendente per il titolo, il padrone di casa Alex De Giacomi, scatterà terzo dietro alla prima fila con Francesco Fenici in pole position e Alessandro Poli al suo fianco.

L'evento si è risvegliato sotto a una coltre di nuvole, al momento però non piove e il meteo non prevede al momento pioggia.