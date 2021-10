Carrera Cup Italia, Franciacorta: Montagnese-De Giacomi promossi dalle penalty

Post-gara con penalizzazioni pesanti (non i ntermini cronometrici, ma in termini di risultato) al termine della gara 1 riservata a Michelin e Silver Cup. Con i 5 secondi comminati ad Andreas Corradina, è Alex De Giacomi a guadagnare il terzo posto sul podio Michelin Cup, mentre il pilota alto-atesino perde la posizione "da champagne" ottenuta sotto la bandiera a scacchi ed è classificato quarto.

Oggetto dell'investigazione il contatto iniziale che aveva visto protagonisti i due quando Corradina aveva sopravanzato il pilota bresciano, che poi lo aveva insidiato per tutta la gara. Per De Giacomi arrivano così 2 punti in più che gli consentono di assottigliare ulteriormente il gap dal capoclassifica Marco Cassarà (6° in gara 1), ormai ridotto a soli 4 punti.

L'altra penalità di peso riguarda la Silver Cup e già dalle immagini televisive in diretta era apparso abbastanza chiaro che potesse arrivare. Davide Scannicchio è stato penalizzato di 10 secondi e perde la vittoria a favore di Max Montagnese alla luce delle decisione presa sul loro contatto avvenuto fra di loro nelle fasi finali della corsa in curva 5, nel frangente in cui il giapponese Akatsu era andato in testacoda.

La vittoria guadagnata nel dopo-gara da Montagnese permette al driver calabrese di giocarsi il primo match point per il titolo della categoria domani (domenica) in gara 2 delle 9.15. Con un'altra vittoria diventerebbe matematico.