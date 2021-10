Carrera CUp Italia, Franciacorta: Fenici si ripete nella gara 2 Michelin

Dopo il successo di sabato Francesco Maria Fenici si ripete sul gradino più alto nella gara 2 della Michelin Cup del penultimo round della Carrera Cup Italia al PEC Franciacorta nell'ambito del Porsche Festival, che sta ospitando migliaia di appassionati. Non è stata una domenica, facile, però, per il portacolori di AB Racing, che ormai si è abbonato alla vittoria, avendo vinto anche gara 2 a Vallelunga.

La terza di fila del driver laziale, al primo anno nel monomarca di Porsche Italia, è arrivata grazie a un'altra partenza a razzo dalla pole, a un'ottima gestione delle operazioni nonostante il pressing di Andreas Corradina, Alkex De Giacomi e Marco Cassarà, alla perfetta ripartenza dalla prima safety car del weekend (per un'uscita nella ghiaia di curva 1 di Luigi Peroni) nella seconda parte di gara e alla capacità di mantenere la freddezza (e la Porsche in strada) nei minuti finali, quando una leggerissima pioggia ha iniziato a cadere sui 2,52 chilometri della pista bresciana.

In partenza, al fianco di Fenici è invece scattato male Alessandro Poli. Il poleman di venerdì e 2° ieri in gara 1 ha così favorito lo start di chi lo seguiva per poi girarsi da solo alla prima curva e ritrovarsi ultimo. Da lì l'alfiere del team TDE è riuscito a rimontare fino a concludere in ottava posizione un comunque sorprendente weekend d'esordio nella Carrera Cup Italia.

Sul podio con Fenici sono così saliti sul podio Corradina, che con il secondo posto portato in dote a Huber Racing guadagna il miglior risultato stagionale e si prende la rivincita sulla penalty di ieri, e Alex De Giacomi. Il bi-campione della Michelin Cup è stato autore di una gara intelligente e senza prendersi rischi esagerati ha contenuto il forcing iniziale e finale di Marco Cassarà.

Per De Giacomi (autore del giro più veloce) e il team Tsunami il terzo posto vale quei due punti in più rispetto al quarto del rivale di Raptor Engineering, che resta capoclassifica ma con i due che si giocheranno il titolo Michelin Cup a Monza nel gran finale del 29-31 ottobre partendo praticamente alla pari. Il pilota romano conserva infatti soltanto 2 punti sul bresciano al termine di un fine settimana sul quale pesa l'errore commesso al giro 1 di gara 1 che l'ha poi costretto a inseguire De Giacomi in entrambe le corse.

Splendida e conclusa in top-5 la gara di Diego Locanto. Non particolarmente fortunato sia in qualifica sia in gara 1, il driver di Krypton Motorsport è stato autore di una partenza capolavoro dalla seconda metà dello schieramento, istallandosi immediatamente in quinta posizione, conservandola fino al traguardo grazie a un ritmo gara inarrivabile per chi lo seguiva.

Proprio dietro al pilota di origine siciliana si è scatenata un'intensa battaglia per l'ultimo posto nei punti. Max Donzelli (Team Malucelli), che così per la prima volta in stagione muove la classifica, è riuscito a concludere sesto staccando nel finale Paolo Venerosi con la prima delle 911 GT3 Cup di Ebimotors e dopo un duello iniziale con il compagno Marco Galassi.

Nella Silver Cup è festa piena per Max Montagnese. Anche lui alfiere del Team Malucelli, il driver calabrese ha chiuso i conti vincendo la gara e coronando in anticipo quel titolo della Silver Cup 2021 a lungo conteso da Davide Scannicchio, l'alfiere della ZRS Motorsport che ha concluso di nuovo secondo davanti a Marco Parisini.

Ora gli sguardi si volgono alla gara 2 dei Pro che si giocano il titolo. Appuntamento al Porsche Festival alle 13.00 e in diretta tv su Sky Sport Arena e Cielo e sul web su www.carreracupitalia.it.