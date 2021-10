Carrera Cup Italia, Franciacorta: Caglioni al top in FP1

Apre con il sereno e nel segno di Leonardo Caglioni il penultimo round della Carrera Cup Italia al PEC Franciacorta. In attesa del "glamour" del Porsche Festival di sabato e domenica e delle gare, nel venerdì di Castrezzato i Pro e i Michelin/Silver Cup si giocano le pole position per le rispettive corse del weekend, che per la prima volta li vedrà in azione in due distinti schieramenti con programma dedicato.

Le due qualifiche si disputano oggi pomeriggio, mentre stamattina il primo turno di libere è stato aperto dal pilota di Ombra Racing con il miglior riscontro di 1'09"550, tempo già interessante considerando il fatto che nell'unica volta del monomarca tricolore a Franciacorta nel 2011 (quando Ebimotors dominò con vittorie di Balzan e Mapelli) con le 997 si girava mediamente intorno al minuto e 12.

Caglioni ha preceduto di soli 56 millesimi il padrone di casa Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT), mentre a 2 decimi si è piazzato Simone Iaquinta con la prima delle 911 GT3 CUp di Dinamic Motorsport, che ha concluso con anche i rookie Giorgio Amati e Alessandro Giardelli (leader di campionato a pari merito con Quaresmini) in nona e decima posizione rispettivamente.

La top-5 è stata invece completata da Marzio Moretti (Bonaldi Motorsport) e Aldo Festante (Ombra Racing), con Alberto Cerqui (Team Q8 Hi Perform) sesto a seguire. Il terzetto è a 3 decimi da Caglioni, mentre leggermente più staccati sono Stefano Gattuso (7° con Ombra Racing) e Gianmarco Levorato (8° con Tsunami RT).

In Michelin Cup inizia bene il fine settimana del padrone di casa e altro portacolori Tsunami Alex De Giacomi, che, a 1"1 da Caglioni, ha preceduto il rivale per il titolo Marco Cassarà (Raptor Engineering), Gianluca Giorgi (Ebimotors) e Piero Randazzo (AB Racing). Interessanti anche i riscontri dell'esordiente nel monomarca Alessandro Poli (TDE), mentre Max Montagnese e il Team Malucelli si confermano riferimento fra i driver iscritti anche in Silver Cup.

L'ora di FP1, brevemente segnata da un'iniziale full course yellow per un'uscita di Galassi in curva 1 e poi conclusa con una red flag a un minuto dal termine per un insabbiamento di Locanto, è stato l'unico turno comune con tutti i 34 iscritti in pista. In mattinata, infatti, già le libere 2 saranno splittate, con i Pro già pronti a entrare in azione e i protagonisti della Michelin Cup di nuovo in pista nella tarda mattinata.

I tempi della FP1

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Leonardo Caglioni Ombra Racing 1’09”550 02. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"056 03. Simone Iaquinta Dinamic Motorsport +0"240 04. Marzio Moretti Bonaldi Motorsport +0"314 05. Aldo Festante Ombra Racing +0"344 06. Alberto Cerqui Q8 Hi Perform +0"381 07. Stefano Gattuso Ombra Racing +0"503 08. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"638 09. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"708 10. Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport +0"787 11. Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport +0"920 12. Dziugas Tovilavicius Ombra Racing +0"922 13. Benedetto Strignano AB Racing +1"007 14. Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport +1"043 15. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"187 16. Risto Vukov GDL Racing +1"319 17. Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport +1"340 18. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"364 19. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"617 20. Gianluca Giorgi Ebimotors +1"721 21. Piero Randazzo AB Racing +1"844 22. Alessandro Poli The Driving Experiences +1"910 23. Diego Locanto Krypton Motorsport +2"048 24. Gianluigi Piccioli Ebimotors +2"224 25. Andreas Corradina Huber Racing +2"353 26. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"442 27. Paolo Venerosi Ebimotors +2"460 28. Marco Galassi Team Malucelli +2"817 29. Luigi Peroni Ebimotors +3"108 30. Max Montagnese Team Malucelli +3"626 31. Max Donzelli Team Malucelli +3"691 32. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +3"753 33. Shintaro Akatsu EF Racing +5"819 34. Marco Parisini Team Malucelli +8"010