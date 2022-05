Carrera Cup Italia, Fontana protagonista a Imola: "Peccato per gara 1"

Carica lettore audio

Al rientro dopo alcune stagioni, Andrea Fontana è stato fra i protagonisti del primo weekend 2022 della Porsche Carrera Cup italia 2022 a Imola. Il pilota bellunese di Bonaldi Motorsport è riuscito a portare l’inconfondibile 911 GT3 Cup del team bergamasco a giocarsi le posizioni che contano nella gara di sabato dopo aver ottenuto l'undicesimo posto in griglia.

Fontana è stato autore di una eccellente partenza e a metà gara era sesto. Poi, alla ripartenza dalla seconda safety car, all'ultimo giro di un concitato finale è andato largo nel tentativo di attaccare Giorgio Amati e ha perso numerose posizioni. Gara 2, dove se fosse rimasto sesto al sabato sarebbe scattato dalla pole position, domenica è stata figlia dell’ultimo sfortunato giro di gara 1, ma il potenziale mostrato fa ben sperare il team per il prosieguo della stagione e comunque sono due arrivi a punti.

Un fine settimana di grandi duelli che Fontana ha così riassunto: “E’ stato un weekend tosto! In qualifica ho sempre trovato traffico e alla fine l’undicesimo posto in griglia non esprime il nostro vero potenziale. In gara 1, con la bella rimonta fino al sesto posto, si è visto dove siamo in grade di stare: peccato per l’ultimo concitato giro, dopo il rientro della safety car, che mi è costato il bel piazzamento e che di fatto ha compromesso anche il risultato di gara 2...”.