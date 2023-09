Carrera Cup Italia | Finalmente Monza: orari e tv del quarto round

A due mesi dall'ultima del Mugello, che ha ricompattato tutto il gruppo di vertice, il 15-17 settembre si riaccendono le sfide della Porsche Carrera Cup Italia. Lo scenario è dei migliori, il Tempio della Velocità di Monza, dove fra l'altro appena due weekend fa ha corso la Supercup.

E proprio dalla Supercup rientreranno protagonisti di vertice come Larry Ten Voorde, Simone Iaquinta e Giorgio Amati, tutti impegnati nella rincorsa al titolo che al momento premia in testa alla classifica Matteo Malucelli.

Ma in Brianza non mancheranno anche gli altri inseguitori, da Alberto Cerqui a Gianmarco Quaresmini, da Riccardo Agostini a Diego Bertonelli. E naturalmente il già pluricampione delle due ruote Jorge Lorenzo.

Il parterre, oltre allo scenario, è dunque di quelli stuzzicanti in vista di un fine settimana ricco di temi, attese e anche di novità, perché nella entrylist di Monza non mancheranno sorprese, anche nella Michelin Cup.

La tappa che inaugura la seconda metà della stagione della Carrera Cup Italia 2023, il quarto della serie, prende il via a Monza venerdì 15 settembre con la sessione di prove libere in programma dalle 15.40 alle 16.40.

Le qualifiche decisive per la griglia di partenza di entrambe le gare si disputano in turno unico sabato mattina dalle 10.10 alle 10.50. Sempre sabato, gara 1 dà appuntamento alle 16.45 in diretta tv su Sky Sport Max (Sky 205), mentre gara 2 completale sfide del weekend brianzolo domenica alle 12.30 con diretta sempre su Sky Sport Max e anche trasmissione in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Entrambe le gare sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e saranno commentate come sempre dalla voce amica e autorevole di Guido Schittone.