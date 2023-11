Carrera Cup Italia | Festante selezionato per lo Shoot Out Porsche!

Un'ultimora gradita in ambito Carrera Cup Italia è da poco arrivata dalla Germania. Porsche Motorsport ha infatti ammesso anche Aldo Festante tra i 12 giovani che saranno protagonisti dell'International Shoot Out previsto sul circuito di Portimao il 13-15 novembre.

Al termine dell'edizione 2023 del monomarca tricolore, domenica scorsa il 23enne pilota campano (con anche passaporto canadese) era stato indicato dallo staff dello Scholarship Programme di Porsche Italia come possibile wild card e alla fine anche la candidatura tricolore è andata a buon fine.

Una notizia che in primis fa piacere allo stesso Festante, che si aggiudicò lo Scholarship Programme italiano anche nel 2020 ma poi l'annuale evento internazionale con i migliori giovani provenienti dalle varie Carrera Cup del mondo fu cancellato a causa della pandemia di covid-19.

La rosa dei 12 giovani invitati in Portogallo affronterà diverse prove e test sia in pista sia fuori, confrontandosi anche in inglese con gli ingegneri di Porsche e l'opportunità è particolarmente ambita perché mette in palio la possibilità di diventare pilota Junior di Porsche e in passato ha sostenuto tanti giovani attraverso un budget da destinare a una stagione in Supercup.

Oltre a Festante, ecco i nomi e i monomarca di provenienza degli altri candidati alla nomination più ambita: Callum Hedge (Porsche Carrera Cup Australia), Dirk Schouten (Benelux), Morris Schuring e Loek Hartog (Deutschland; Hartog ha già partecipato lo scorso anno), Alessandro Ghiretti (France), Adam Smalley (Great Britain), Robert de Haan (Great Britain/Benelux), Riley Dickinson North America), Hampus Ericsson (Scandinavia), Valters Zviedris (North European Zone) e Johannes Kapfinger (Suisse).