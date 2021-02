Carrera Cup Italia, Festante prosegue con Ombra: "Vedrete il meglio di me"

E' già in clima gara (e con la simpatia che gli è spesso riconosciuta) Aldo Festante, che dopo aver concluso nel migliore dei modi la stagione scorsa con vittoria a Monza e nello Scholarship Programme dedicato agli under 23 conferma la sua presenza al via della Porsche Carrera Cup Italia 2021 al volante di una delle 911 GT3 Cup di Ombra Racing.

“Il 2020 - ha affermato il pilota del team bergamasco all'annuncio del rinnovato programma - è stato un anno anomalo, ciononostante ci ha regalato ottimi risultati. Tuttavia, un detto recita: 'È soddisfatto solo chi non ha più voglia di progredire', quindi nel 2021 lavoreremo ancora più duramente ponendoci obiettivi ancora più grandi. Vedrete la miglior versione di me, ve lo assicuro.”

Proveniente dalla Formula 3, il ventenne driver campano è approdato nel monomarca di Porsche Italia a metà 2019, trovando subito feeling con vettura e team e iniziando un percorso di crescita che lo scorso anno l’ha portato a diventare abituale protagonista della serie tricolore e campione del GT Cup Open Europe 2020.

Nel 2021 Festante sarà alla seconda stagione completa alla guida della Porsche numero 15, con il confermato supporto del Centro Porsche Padova e la ferma determinazione di rimanere ai vertici, proseguendo il lavoro svolto insieme alla squadra.

Davide Mazzoleni, team manager di Ombra Racing, ha detto a proposito: “Aldo è stata la più bella sorpresa delle ultime stagioni: grazie al suo carattere positivo e alla passione per il motorsport si è inserito al meglio nel team e questo rapporto di fiducia si è espresso in una grande crescita sotto tutti i punti di vista. Non vediamo l’ora di tornare in pista: abbiamo chiuso il 2020 da protagonisti, ci prepariamo a un 2021 all’attacco".

Per il 2021 della Carrera Cup Italia, ufficialmente al via con i test colletitvi a metà maggio e poi con il primo round di Misano a inizio giugno, la compagine lombarda aveva già annunciato un altro giovane portacolori presente anche nella scorsa stagione: il bergamasco classe 2003 Leonardo Caglioni.