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Carrera Cup Italia | Festa per i campioni 2026 al PEC Franciacorta

Al Porsche Experience Center si è svolta la tradizionale serata di celebrazione con tutti i vincitori della ventesima edizione, ma con l'attenzione già rivolta anche alla prossima e attesissima stagione che nel monomarca tricolore vedrà esordire la nuova 911 Cup

Gianluca Marchese

Pubblicato: 23 nov 2026, 16:04

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Andrea Bristot al primo titolo assoluto da rookie davanti a due giovani emergenti Delli Guanti e Van Soelen

Foto di: Ufficio Stampa

Le emozioni e la competizione della pista hanno lasciato spazio all'eleganza del gala finale, ma i protagonisti sono rimasti gli stessi. Senza dimenticare di strizzare l’occhio al 2027, la Porsche Carrera Cup Italia ha calato il sipario sulla stagione 2026 con la tradizionale “Notte dei Campioni”, trasformando sabato scorso il Porsche Experience Center Franciacorta nello sgargiante palcoscenico di una serata dedicata ai successi, ai talenti e alle sfide che hanno caratterizzato la ventesima edizione del monomarca tricolore, annata di autentiche rivelazioni.

L’appuntamento ha riunito piloti, squadre, vertici e staff di Porsche Italia, collaboratori, partner e rappresentanti dei Centri Porsche, offrendo l'occasione per ripercorrere un campionato combattuto fino all'ultimo appuntamento e capace di consolidare la propria dimensione sportiva e internazionale come uno dei monomarca Porsche di riferimento.

I numeri raccontano una realtà capace quest’anno di coinvolgere 43 piloti in rappresentanza di 15 nazionalità, 12 team e 24 Centri Porsche, a conferma di una serie sempre più ambìta, la cui sfera d’influenza ha ormai ampiamente varcato i confini nazionali.

Al centro della scena, come in occasione delle sette vittorie stagionali che gli hanno permesso di laurearsi campione 2026, al PEC Franciacorta è stato chiamato Andrea Bristot, grande protagonista e rivelazione di un’annata d’esordio culminata con la conquista del suo primo titolo assoluto nella Carrera Cup Italia.

Il 25enne pilota bellunese del team Dinamic Motorsport ha mostrato una straordinaria capacità di adattamento alla Porsche 911 GT3 Cup fin dal test collettivo pre-stagionale e ha dominato anche la classifica riservata ai Rookie.

La serata, condotta da Federica Masolin, ha riservato il giusto tributo anche agli altri due protagonisti della classifica assoluta, saliti su uno dei podi più giovani di sempre. Sul secondo gradino si è issato Pietro Delli Guanti: a 22 anni il pilota di origini pugliesi ha centrato la sua prima vittoria nella serie con il Team Q8 Hi Perform e da vicecampione 2026 è stato anche selezionato come miglior under 23 del Talent Pool di Porsche Italia.

Terzo assoluto ha quindi concluso la sua prima stagione tricolore Senna Van Soelen. Il 21enne pilota olandese ha messo a segno tre successi e ha contribuito alla conquista del titolo Team da parte di Target. La squadra altoatesina ha aggiunto un capitolo importante alla propria storia, affiancando l’alloro 2026 a quello messo in bacheca nel 2024.

Non sono quindi mancati gli applausi per Stefano Stefanelli, che in un sorprendente finale proprio all’ultima gara ha completato il sorpasso decisivo in vetta alla classifica della Michelin Cup. Il pilota toscano di Malucelli Motorsport ha così centrato il suo primo titolo nella categoria, precedendo Andrea Girondi, portacolori di Fulgenzi Racing, e Cesare Brusa, schierato da Prima Ghinzani Motorsport.

Infine, menzione particolare per la Porsche Taycan Rush. Il primo e innovativo monomarca 100% elettrico del marchio, disputato con il format del time attack, ha affiancato la Carrera Cup Italia in cinque appuntamenti stagionali e sul palco del PEC Franciacorta ha premiato il campione 2026 Andrea Levy. L’imprenditore e gentleman driver piemontese è stato protagonista di vertice della serie al volante della Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach del Centro Porsche Torino.

“La Carrera Cup Italia continua a rinnovarsi e a sorprendere - ha commentato Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia -; ogni stagione ci offre nuovi motivi di soddisfazione e il livello della competizione cresce in un contesto internazionale che rappresenta ormai uno dei principali punti di forza. La presenza di piloti e team di primo piano, l'interesse del pubblico e il sostegno dei dealer e dei partner testimoniano la solidità di un progetto che dopo vent’anni prosegue l’evoluzione mantenendo intatta la propria identità sportiva. È proprio questa capacità di rinnovarsi continuamente a rendere il campionato così speciale e con l’arrivo della nuova 911 Cup il 2027 promette ulteriori progressi e nuovi equilibri”.

Per la Porsche Carrera Cup Italia è infatti già tempo di guardare avanti. Il calendario della prossima stagione e l’adozione del nuovo modello di vettura, basato sulla “992.2” e ulteriormente affinato negli aspetti tecnici, a partire dall’efficienza aerodinamica, rappresentano i punti fermi sui quali Porsche Italia sta pianificando la ventunesima edizione.

Porsche Carrera Cup Italia 2027

13 aprile: Mugello (pre-season test)

7-9 maggio: Misano *

28-30 maggio: Imola

25-27 giugno: Vallelunga *

6-8 agosto: Misano

15-17 ottobre: Monza *

29-31 ottobre: Mugello

** Pre-race official test al giovedì*

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