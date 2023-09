Carrera Cup Italia | Fenici rientra a Monza dopo i brividi del Mugello

E’ tempo di riaccendere i motori per la Porsche Carrera Cup Italia, che al rietro dalla lunga pausa estiva affronta il quarto round sul circuito di Monza il prossimo weekend. Nell'elenco iscritti provvisorio compare anche il nome di Francesco Maria Fenici, che torna regolarmente in pista con la 911 GT3 Cup di AB Racing dopo la botta subìta in gara 2 al Mugello.

Il driver di origini reatine è stato finora autore della sua miglior stagione a così alti livelli, ma nell'ultimo round dellos croso luglio uno sfortunato incidente dovuto a una carambola innescata dal testacoda di Paolo Gnemmi poco davanti a lui ha interrotto la serie di risultati da podio che in Michelin Cup Francesco e la squadra dei Centri Porsche Roma avevano inanellato nella prima metà di stagione.

Pur senza gravi conseguenze fisiche, quell'uscita di pista contro le barriere ha costretto Fenici (il quale sempre cosciente quella domenica era stato precauzionalmente trasportato anche in ospedale, uscendone qualche ora dopo al termine degli accertamenti) a un periodo di stop dagli allenamenti tipici di un pilota Oltre, tecnicamente, al cambio della scocca sulla Porsche con il numero 50.

L'episodio sembra non aver scalfito la determinazione e la grinta che finora hanno caratterizzato la “giovane” carriera nell’automobilismo del 32enne alfiere FF Motorsport, che ha esordito in auto nel 2019 e che così si è espresso nel pre-Monza: “Sarà una ripresa di campionato molto importante per me dopo che ho concluso 5 volte a podio nelle prime 6 gare e proprio nell’ultima ho dovuto ritirarmi a causa di un importante e sfortunato incidente al penultimo giro mentre ero terzo e del quale non ho alcuna colpa. Così arriverò a Monza con una scocca nuova e con due mesi di stop fisico: sarà quindi un weekend cruciale anche per fare il punto generale, ma con l’obiettivo in pista che non cambia, perché puntiamo a confermare i risultati della prima metà di stagione”.