Carrera Cup Italia | E Vallelunga premiò formichina Masters!

Si può tranquillamente affermare che per la prima volta in stagione a Vallelunga, nel penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia 2024, è successo tutto quello che non fosse immaginabile potesse davvero succedere. Sotto sotto è il bello del motorsport, micidiale mix di sapienza e sentimenti umani, fattore tecnico e tempismo/tempistiche ("timing", direbbero gli anglosassoni).

Non capita così spesso, ma anche alcuni Mondiali di F1 sono stati decisi da una condotta in stile formica, che al contrario della cicala immagazzina in estate, lavorando invece di cantare, le scorte per l'inverno. Come ha fatto Masters sul circuito romano. Ritrovandosi intesta al monomarca tricolore probabilmente senza neppure sapere come.

In conseguenza della condotta tenuta da Ten Voorde sia in gara 1 sia in gara 2, entrambe le volte danneggiando sia il proprio risultato (un penultimo e un decimo posto) sia quello di Klein (un ritiro e un quinto posto), l'alfiere del Team Q8 Hi Perform è ora clamorosamente in vetta alla Carrera Cup Italia.

Se gliel'avesssero detto alla vigilia non ci avrebbe mai creduto: a Master sono bastati un quinto e un sesto posto per volare in testa, pur con un solo punto di vantaggio su Ten Voorde e appena 12 su Klein, rimasto pienamente in gioco.

Con una situazione del genere, a Monza c'è da aspettarsi altro che scintille. Fra l'altro, proprio nel Tempio della Velocità il 24enne sudafricano, al contrario di quanto visto a Valleunga, dove non ha mai trovato lo spunto per insidiare i primi, si è sempre dimostrato molto competitivo e vince la sua prima gara in Carrera Cup Italia nell'annata d'esordio 2022. Poi anche lo scorso anno fu grande protagonista proprio davanti a Ten Voorde fino a un contatto con Iaquinta.

Da par suo, il campione in carica olandese giusto tre settimane fa ha conquistato a Monza il suo terzo titolo in Supercup. Un biglietto da visita che va ben oltre il pesante. Però a Vallelunga Ten Voorde è sembrato quasi irriconoscibile e giusto che il gran finale è a Monza fra due settimana va da sé rimandarlo a... ottobre dopo la condotta tenuta a Vallelunga (contatti a parte, il portacolori di Fulgenzi Racing ha completamente sprecato due stupende pole position con record...).

Ne ha fatto le spese anche Klein, anche s eil francese del team Target è stato bravo a rimanere in corsa per il titolo con una splendida gara 2, la cui top-5 finale gli consente di mantenere "a tito" i due battistrada davanti a lui.

Passi in avanti li ha fatti anche Zendeli nella classifica Rookie, dove l'alfiere di Ombra è ormai a un passo dal titolo (a Braschi è costato molto il sorpasso con contatto effettuato proprio sul tedesco al giro 1 di gara 1), anche se ormai per lui la notizia più importante è quella di vederlo sempre più spesso ai vertici.

Due terzi posto da podio sono un bel bottino finale alla prima presenza a Vallelunga, insomma, e Zendeli ha commentato così al termine di gara 2 oggi: “Finalmente è stata una gara tranquilla per me! Sentivo tanta pressione da Schuring che mi seguiva, ma ho potuto tenerlo dietro. Non avevamo un ritmo ideale, ci mancavano 1 o 2 decimi, ma sento molta confidenza ora sulla Porsche. Sono felice del podio e di comandare la classifica Rookie”.

Monza deciderà infine sia il titolo Team, dove dopo il successo odierno di Stiak Target Competition è tornata ad avvantaggiarsi nei confronti di Fulgenzi Racing, che a sua volta aveva vinto gara 1 con Schuring, sia quello della Michelin Cup, dove Fenici ha leggermente allungato su De Amici ma si dovrà valutare bene anche la questione degli "scarti".

Insomma, il 6-8 ottobre in Brianza sarà un finale di stagione tutto da giocare, si spera nella maniera più sportiva possibile. Di seguito, la situazione con la quale i protagonisti del monomarca tricolore arriveranno a Monza per contendersi i vari titoli.

Le classifiche

Assoluta: 1. Masters 167 punti; 2. Ten Voorde ; 3. Klein 155; 4. Zendeli 134; 5. Bertonelli 91; 6. Braschi 86; 7. Stiak 82; 8. Schuring 80; 9. Festante 76; 10. Iaquinta 72.

Rookie: 1. Zendeli 134 punti; 2. Braschi 86; 3. Gray 47; 4. Gregor 32; 5. Pujatti 16.

Michelin Cup: 1. Fenici 104 punti; 2. De Amicis 96; 3. Gnemmi 88; 4. De Giacomi 72; 5. Brusa 53.

Team: 1. Target Competition 262 punti; 2. Enrico Fulgenzi Racing 240; 3. Ombra Racing 199; 4. Dinamic Motorsport 189; 5. The Driving Experiences 154.