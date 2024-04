Carrera Cup italia | E' Masters il nuovo pilota del Team Q8 Hi Perform!

Nel motorsport innovazione e passione si incontrano sulla stessa linea di partenza: partendo da qui Q8 ha annunciato con una nota la rinnovata partnership con Porsche Italia, riconfermandosi per il quinto anno consecutivo official partner della Porsche Carrera Cup Italia.

"Alla base di questa longeva collaborazione risiedono importanti valori in comune, tra cui l’impegno verso lo sviluppo di prodotti progettati per ottenere prestazioni ottimali.

Quest'anno, la collaborazione si arricchisce di un nuovo capitolo con l'ingresso di un giovane pilota nel Team Q8 Hi Perform al volante della Porsche 911 GT3 Cup in livrea ufficiale con il distintivo numero 8: una scelta che sottolinea l'impegno di Q8 nel credere nei talenti emergenti.

Il nuovo official driver di Q8 Hi Perform è Keagan Masters, il pilota sudafricano classe 2000 che proprio in Carrera Cup Italia ai tempi di AB Racing nel 2022 ha esordito nelle corse in Europa e che ha iniziato il viaggio nel mondo del motorsport nel suo Paese all'età di 8 anni, dimostrando rapidamente il suo talento in pista.

Dopo l'approdo in Italia (miglior giovane dello Scholarship Programme con tanto di vittorie e podi già nella stagione d'esordio), anche quello in Supercup con Ombra Racing lo scorso anno, con tanto di ritorni "spot" nel monomarca tricolore (pole position e podio a Monza, vittoria in gara 1 del Porsche Festival a Misano): biglietti da visita e curriculum che non possono che inserirlo tra i papabili per il titolo 2024 della Carrera Cup.

Quest’anno grazie al supporto del Team Q8 Hi Perform, che lo accompagnerà in ogni tappa, è di nuovo atteso a dimostrare le proprie capacità di adattarsi velocemente (stupì il suo esordio assoluto in Italia sul bagnato a Imola con miglior tempo nelle libere) e a competere ad alti livelli contro alcuni dei migliori piloti e specialisti del panorama automobilistico internazionale (leggi Larry Ten Voorde, Simone Iaquinta e gli altri).

Il giovane driver sudafricano è ora pronto a scendere in pista per l’edizione 2024 con il supporto e la fiducia di Q8: "Con ogni gara e con ogni curva sono pronto a scrivere la mia storia e a dimostrare che, con il giusto sostegno, i giovani talenti possono davvero spiccare il volo - ha affermato Masters - Q8 Hi Perform è un grande team con una mentalità vincente e sono onorato di farne parte. Insieme, puntiamo a raggiungere grandi risultati e a portare la squadra ai vertici della competizione".

Con il nuovo pilota al volante, il Team Q8 Hi Perform si prepara a una stagione ricca di sfide. "Siamo orgogliosi di sostenere un talento promettente come Keagan Masters e di continuare a essere partner della Porsche Carrera Cup Italia - ha dichiarato Fabio Curtacci, Global Cards & Marketing Director -; attraverso questa collaborazione Q8 non solo riafferma il suo sostegno allo sport, ma esprime anche la sua visione di futuro: una visione che crede fermamente nel potenziale dei giovani e nella loro capacità di innovare”.

Sotto le insegne della squadra ufficiale, come pilota e testimonial Masters succede a Jorge Lorenzo, Alberto Cerqui, David Fumanelli e Diego Bertonelli.

Intanto il calendario della Carrera Cup Italia 2024 incombe: giovedì (11 aprile) sarà giornata di test pre-season a Imola e poi prima tappa a Misano il 5 maggio.