Carrera Cup Italia: doppietta Ombra nei test di Monza

Un ideale meteo primaverile e due sessioni vissute in pista senza particolari problemi hanno caratterizzato oggi i test pre-season della Porsche Carrera Cup Italia 2022. Fra i 36 piloti e le 33 vetture scese in pista, in rappresentanza di ben 17 team (numeri già da capogiro), Gianmarco Quaresmini è risultato il pilota più veloce al termine della giornata, che nell’ultima ora e mezza del pomeriggio, a gomma nuova, ha visto tanti “vecchi” e nuovi protagonisti ritoccare i propri riscontri.

Riscontri che sono già davvero interessanti per la nuova 911 GT3 Cup che da quest’anno è protagonista del monomarca di Porsche Italia. Il pilota di Ombra Racing ha girato con il best lap di 1’49”426, un crono non lontano dalla pole position 2021 della Supercup (1’49”025), con tanto di giro ideale generale che sommando i migliori intertempi di oggi arriva a quota 49”2.

Nella lista tempi il campione 2018, record di giornata nel settore centrale di Monza, ha preceduto il compagno di squadra Leonardo Caglioni, staccato di poco meno di due decimi e al top fra gli under 23 dello Scholarship Programme. Terzo tempo per Diego Bertonelli, che ha migliorato di un decimo il crono che lo aveva innalzato al primo posto in mattinata e fatto il record nel terzo settore, girando con BeDriver in 49”7.

Tutti molto vicini i protagonisti più attesi, comunque, su un livello che ha portato i primi 7 ad abbattere il muro dell’1 e 50. In top-5 hanno concluso quindi Enrico Fulgenzi (49”8), soddisfatto del lavoro iniziato con il suo team, e il campione in carica Alberto Cerqui. Il driver di Ghinzani Arco Motorsport (49”9) ha girato nello stesso decimo di Ale Giardelli, sesto alla prima apparizione con Ebimotors, e un pimpante Benny Strignano, in pista con Villorba Corse nella prima volta del Centro Porsche Treviso.

Al rientro in un campionato, ottavo tempo per Matteo Malucelli, che con la nuova 911 GT3 Cup del team di famiglia ha anche fatto registrare il record nel primo settore, completando il suo miglior giro in 1’50”019, seguito a stretto giro da Giorgio Amati, nono alla prima uscita ufficiale con Ghinzani Arco, e da Lodovico Laurini con la prima 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport a chiudere la top-10.

In notevole progresso nel corso della giornata Jorge Lorenzo. Il pluri-iridato delle moto ha completato il lavoro programmato con il Team Q8 Hi Perform, riuscendo a migliorarsi di ben 7 decimi nella sessione pomeridiana: il crono di 1’51”469 gli è valso il 21esimo riscontro assoluto.

Per quanto riguarda la Michelin Cup, ha iniziato al meglio la stagione di rientro nella serie tricolore Luca Pastorelli. Il pilota modenese ha concluso 15esimo assoluto precedendo in classe di soli 2 decimi Alberto De Amicis. L'alfiere romano di Ebimotors è stato uno dei pochi a non migliorare i tempi del mattino (anche per colpa di qualche track limit), ma ha comunque concluso davanti a Piero Randazzo, terzo con Ombra Racing.

Alle loro spalle Francesco Fenici (AB Racing) e Pietro Negra (Ebimotors) hanno completato la top-5 davanti al vicecampione Alex De Giacomi (Tsunami RT), approdato a Monza quasi digiuno di test.

Nella Silver Cup, escludendo un paio di tempi fatti segnare dai coach (Niccolò Schirò e Alessandro Baccani), è ancora Ebimotors a comandare grazie a Luigi Peroni, seguito da Davide Scannicchio (ZRS) e dal compagno di squadra Paolo Venerosi.

L’unica bandiera rossa esposta nel pomeriggio, che ha fermato la sessione per circa 15 minuti, è stata causata da un contatto innescato involontariamente alla Roggia da Marco Galassi, che dopo essersi girato ha toccato la vettura di Carlo Scarpellini. Entrambi out ma con danni non pesanti ai rispettivi mezzi.

E ora la parola passa a Imola, dove il 6-8 maggio si disputa il primo round stagionale. E i numeri sono previsti addirittura in aumento... sarà già nuovo record di iscritti?

I tempi dello shakedown

1. Quaresmini (Ombra) 1’49”426

2. Caglioni (Ombra) 1’49”623

3. Bertonelli (BeDriver) 1’49”748

4. Fulgenzi (EF) 1’49”809

5. Cerqui (Ghinzani Arco) 1’49”914

6. Giardelli (Ebimotors) 1’49”937

7. Strignano (Villorba) 1’49”976

8. Malucelli (Malucelli) 1’50”019

9. Amati (Ghinzani Arco) 1’50”184

10. Laurini (Dinamic) 1’50”229

11. Van Lagen (GDL) 1’50”250

12. Festante (Raptor) 1’50”590

13. Levorato (Tsunami) 1’50”730

14. Fontana (Bonaldi) 1’50”738

15. Pastorelli (Krypton) 1’50”894

16. Fumanelli (AB) 1’50”951

17. De Amicis (Ebimotors) 1’51”045

18. Vukov (GDL) 1’51”182

19. Siksnelis (Dinamic) 1’51”219

20. Randazzo (Ombra) 1’51”370

21. Lorenzo (Q8 Hi Perform) 1’51”469

22. Fenici (AB) 1’51”651

23. Negra (Ebimotors) 1’51”757

24. De Giacomi (Tsunami) 1’51”929

25. Gnemmi (Ebimotors) 1’52”191

26. Schirò (ZRS) 1’52”718

27. Knutzov (EF) 1’52”873

28. Galassi (Malucelli) 1’53”257

29. Zelger (Tsunami) 1’53”562

30. Biolghini (Racevent)1’53”698

31. Scarpellini (Racevent) 1’53”786

32. Baccani (Ebimotors) 1’54”133

33. Peroni (Ebimotors) 1’54”161

34. Scannicchio (ZRS) 1’54”369

35. Venerosi (Ebimotors) 1’55”165

36. Parisini (Malucelli) 1’58”869