Carrera Cup Italia | Dopo il Mugello si riparte (quasi) da zero!

Ha rimescolato non poco le carte il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia da poco andato in archivio al Mugello Circuit. La classifica scaturita al termine di due gare molto combattute e in parte caratterizzate ancora da qualche contatto di troppo (anche se non ai vertici, dove l'esperienza nella gestione delle varie fasi si è notata fin dalle qualifiche) regalano una nuova ripartenza con almeno 9 piloti coinvolti nella rincorsa al titolo e distacchi ancora molto contenuti.

Sorprende fino a un certo punto l'equilibrio del monomarca di Porsche Italia, ma alla vigilia del Mugello la rivoluzione "totale" messa in atto dal terzetto formato da Malucelli, Cerqui e Agostini non era facilmente pronosticabile nelle proporzioni in cui poi si è effettivamente compiuta.

A Monza, alla ripresa del campionato in settembre, ripartirà una rincorsa al titolo tutta nuova che vedrà Malucelli ripresentarsi con i galloni del leader, anche se poco lasciano dormire sonni tranquilli gli appena 3 punti di vantaggio che vanta su Cerqui e i 6 su Agostini.

Poco più dietro, resiste al quarto posto Quaresmini, incappato in un weekend decisamente no e quasi mai in sintonia con la macchina, al contrario di quanto accaduto al compagno di squadra Festante, risalito non poco in graduatoria, soprattutto in gara 2, nella quale con Laurini ha riportato punti preziosi in casa Dinamic Motorsport, ora inseguita da Villorba Corse nella classifica Team.

Villorba Corse che oltre ad Agostini sul podio ha ritrovato anche un pimpante Strignano, due volte in top-5 come non succedeva al giovane driver pugliese dallo scorso anno.

A proposito di primi 5, che sono tutti vicini come se a Monza si ripartisse (quasi) da zero, Bertonelli ha rimontato qualche posizione in graduatoria generale, ma non è riuscito a sfruttare al meglio il round casalingo e soprattutto in gara 2 non ha brillato particolarmente nel tentativo di rimontare.

Un po' più staccati a Monza la Carrera Cup Italia ritroverà anche Amati, Iaquinta e Ten Voorde e da loro ci si attende un ritorno agguerritissimo, visto che il terreno da recuperare è ancora alla portata ma non piccolissimo e dunque qualche rischio in più andrà preso.

La situazione è molto più definita in Michelin Cup, dove con 6 successi su 6 De Amicis ha scavato un solco importante sulla diretta concorrenza. Oggi in gara 2 Gnemmi avrebbe potuto porre fine all'egemonia del compagno di squadra, ma il testacoda di cui si è reso protagonista con tanto di crash con l'incolpevole Fenici, che sopraggiungeva e non ha potuto evitarlo, ha compromesso tutto nel finale.

A proposito dell'incidente, entrambi i piloti sono sempre stati coscienti e i dovuti accertamenti non hanno evidenziato nulla di serio, fortunatamente. Precauzionalmente Fenici era stato condotto all'ospedale di Borgo San Lorenzo ma sarà dimesso al più presto, mentre a Gnemmi sono bastati i controlli al centro medico, tanto che al pilota milanese dopo gara 2 è stato anche consegnato il premio Primerent dedicato al miglior gentleman driver del weekend.

Di seguito le classifiche della Carrera Cup Italia alla luce dei risultati del Mugello, la tappa che ha segnato la metà del campionato.

Assoluta: 1. Malucelli 86; 2. Cerqui 83; 3. Agostini 80; 4. Quaresmini 74; 5. Bertonelli 73; 6. Amati 57; 7. Festante, Iaquinta e Ten Voorde 56; 10. Strignano 36.

Michelin Cup: 1. De Amicis 90 punti; 2. De Giacomi 62; 3. Fenici 45; 4. Gnemmi 42; 5. Han 27.

Team: 1. Dinamic Motorsport 154 punti; 2. Villorba Corse 119; 3. BeDriver 83; 4. EF Racing e Team Malucelli 80.