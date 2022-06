Carrera Cup Italia | Donzelli firma a Misano il primo centro di Raptor

Carica lettore audio

Raptor Engineering ha vissuto un weekend da protagonista tra la notturna gara 1 di sabato e la gara 2 di domenica pomeriggio al Misano World Circuit. Il team modenese ha innalzato i propri standard nel secondo round della Porsche Carrera Cup Italia, a livello tecnico e a livello sportivo sia sotto ai riflettori sia con il primo, vero caldo estivo della stagione.

Sul circuito romagnolo Aldo Festante, Marco Cassarà, Max Donzelli e le tre 911 GT3 Cup “targate” Centro Porsche Catania schierate dalla squadra diretta da Andrea Palma hanno conquistato risultati migliori rispetto a quanto ottenuto a Imola un mese fa e hanno saputo progredire durante lo stesso weekend.

Con il frangente della qualifica da rifinire, quella di Festante è diventata una prova più convincente dopo il nono posto in rimonta di gara 1, migliorato dalla quinta posizione artigliata ancora in rimonta in gara 2. Per il 21enne talento di Capua è la prima top-5 con il team Raptor, base in ottica dell’attacco alle posizioni del podio assoluto.

Proprio una bella serie di podi e una vittoria sono arrivati in Michelin e Silver Cup. Cassarà ha sempre lottato ai vertici della categoria riservata ai piloti semi-professionisti, della quale con il team è anche campione in carica. Il driver romano ritorna da Misano con i due “champagne” stappati dal terzo e dal secondo gradino, salendo anche al terzo posto nella classifica di classe: “Il weekend - ha dichiarato Cassarà - può essere considerato positivo per aver raccolto punti pesanti e aver mosso la classifica, peccato per il successo sfumato a pochi metri dal traguardo nella gara notturna”.

A sua volta Donzelli entra nella rincorsa al titolo di Silver Cup. Il gentleman driver milanese è risultato sempre competitivo fra i protagonisti della categoria che impiega le 911 GT3 Cup modello precedente e dopo il secondo posto ottenuto nella notturna ha firmato la sua prima vittoria stagionale in gara 2, tra l'altro con una dedica particolare speciale: "Questo successo ci rimette in corsa per il titolo Silver, in gara sono stato più attento e anche un po' più abbottonato del solito e sono contento di quanto ottenuto. Volentieri dedico il successo a Max Montagnese (che ha vinto la Silver Cup lo scorso anno, ndr), abbiamo iniziato a correre insieme e quindi vorrei dedicargli questo pensiero".

Per la squadra, nel post-Misano tira le fila il team principal Andrea Palma: “Siamo contenti perché i continui progressi nei risultati confermano il bel lavoro svolto anche sotto il profilo tecnico. In gara 1 non siamo stati neppure molto fortunati, in particolare con Cassarà, però abbiamo reagito e ci siamo rifatti domenica. Con Festante abbiamo intrapreso la strada giusta. Bisogna fare un ulteriore step in vista del Mugello, credo che lui in tasca ce l’abbia, deve soltanto mettere insieme tutti gli aspetti e determinante sarà sempre di più la qualifica. Sono poi molto felice per Donzelli, ha colto una bella vittoria che rimarca la nostra competitività in tutte e tre le categorie".