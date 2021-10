Carrera Cup Italia | Dinamic Motorsport serve il poker a Monza

E’ tornata “Dinamic” la classifica Team della Porsche Carerra Cup Italia. La squadra di Giuliano Bottazzi e Maurizio Lusuardi (al centro nella foto celebrativa) ha messo il sigillo sul quarto alloro già dopo gara 1 vinta dal proprio alfiere Ale Giardelli. E’ stata una cavalcata di alto profilo quella del team emiliano nel monomarca tricolore 2021 e il poker è stato servito con tanto di 4 vittorie, 3 secondi posti e 6 terzi posti conquistati su un totale di 12 gare disputate lungo i 6 round stagionali.

Un ruolino al quale hanno contribuito in maniera decisiva le tre punte del team emiliano, che a inizio anno ha accolto il campione 2019 e 2020 Simone Iaquinta affiancandogli due rookie poi cresciuti molto in fretta nel corso della stagione. Giardelli ha lottato per titolo portando in dote a Dinamic Motorsport 1 vittoria e 6 podi, Giorgio Amati ha ottenuto 2 vittorie, mentre il più esperto driver calabrese 1 vittoria e 3 podi, compresi i due terzi posti conquistati nello scorso round al PEC Franciacorta, al quale era arrivato proprio con l’obiettivo principale di aiutare la squadra in ottica campionato prima di saltare Monza come già programmato.

Quattro titoli in 6 stagioni (2016, 2018, 2019 e appunto 2021) testimoniano anche la continuità nel lavoro e la costanza di risultati di questi anni e ora è già tutto apparecchiato per le prossime sfide della Carrera Cup Italia, che dal prossimo anno vivrà l’epocale cambiamento dell’impiego del nuovo modello 992 della 911 GT3 Cup, che Dinamic già conosce per averla impiegata in Porsche Supercup perlopiù con Iaquinta, i due Sager e anche Lodovico Laurini, pure lui presente a Monza al rientro nella serie nazionale.