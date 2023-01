Carrera Cup Italia | Dinamic Motorsport con un tris d'assi nel 2023

Carica lettore audio

Dopo aver già vinto tanto nella Porsche Carrera Cup Italia negli anni scorsi, ma vivendo un 2022 a "soddisfazioni alterne", e aver anche consolidato la propria presenza in Supercup, Dinamic Motorsport riparte all'assalto nella stagione 2023, senza nascondere intenzioni e ambizioni.

Per il prestigioso monomarca italiano la squadra fondata e diretta da Maurizio Lusuardi è pronto a schierare un tris d'assi che comprende il campione in carica Gianmarco Quaresmini, il bresciano classe 1996 che torna nel team emiliano con il quale vinse il primo titolo nel 2018, il riminese classe 1999 Giorgio Amati, uno dei piloti emergenti approdato alla guida delle 911 GT3 Cup proprio con Dinamic nel 2021, e la novità Aldo Festante, il drive di Capua capace di imporsi fra i giovani dello Scholarship Programme nel 2020.

In sostanza un roster che vanta molteplici pole position e vittorie in Carrera Cup (oltre ai due titoli di Quaresmini) e che Lusuardi ha così commentato: "Sono particolarmente orgoglioso dello schieramento che abbiamo costruito perché lo ritengo molto competitivo: in Italia, inutile nascondersi, puntiamo a vincere tutto, ma anche nella difficilissima Porsche Supercup sono convinto che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni!".

Nella serie internazionale, il team schiererà gli stessi Quaresmini e Amati, che dunque nella stagione del ritorno nella compagine emiliana saranno impegnati nel doppio programma. Sulla terza vettura a loro si aggiungerà l’esperto pilota olandese Jaap Van Lagen, vero e proprio senatore del monomarca che si disputa nel contesto dei GP europei della Formula 1 in cui ha debuttato nel 2007 e nel quale ha ottenuto diverse vittorie.

Tornando alla Carrera Cup Italia, invece, per Dinamic è ancora aperta la possibilità di schierare una quarta vettura e anche in questo caso si tratterebbe di un pilota che nel monomarca è già stato in grado di vincere alcune gare...