Carrera Cup Italia | Dinamic Motorsport al quinto hurrà fra i team!

Fosse arrivato anche il titolo piloti con Quaresmini sarebbe stata la stagione perfetta per Dinamic Motorsport, ma nell'ultimo round stagionale a Imola la compagine emiliana diretta da Maurizio Lusuardi ha potuto ben celebrare un titolo Team della Porsche Carrera Cup Italia che vista la concorrenza (in qualità e in quantità) assume un valore ulteriore.

E la bacheca si riempie. Al fianco del titolo assoluto piloti del 2018 conquistato proprio con Quaresmini e ai due di Michelin Cup ottenuti con Alex De Giacomi, ecco il quinto alloro Team dopo quelli del 2016, 2017, 2019 e 2021 (ultimamente gli anni dispari sembrano molto proficui...). E nell'albo d'oro del monomarca tricolore Dinamic Motorsport succede a Ombra Racing, team campione nel 2022.

"Di fatto - commenta Lusuardi - in stagione abbiamo dominato come team, basta guardare i punteggi della classifica. Avevamo sicuramente diversi piloti di livello (oltre a Quaresmini, Amati, Festante e anche Laurini fino a Monza, ndr) che hanno aiutato molto il team. Per noi è un buon traguardo essendo impegnati anche in Supercup e siamo riusciti a vincere il titolo a squadre malgrado una gara concomitante fra le due. Ora per il 2024 confemriamo la partecipazione in Carrera Cup italia e in Supercup, alla quale forse punteremo un po’ di più, le richieste non mancano e dovremo decidere i piloti. Qui invece dovremo difendere il titolo e restare coinvolti nella serie di Porsche Italia, è un piacere parteciparvi.”

Lusuardi ne ha fatto accenno e dunque ecco le classifiche finali della Porsche Carrera Cup Italia 2023, che a Imola tra sabato e domenica ha emesso tutti i verdetti.

Assoluta: 1. Ten Voorde 177; 2. Quaresmini 157; 3. Agostini 147; 4. Bertonelli 124; 5. Amati 123; 6. Cerqui 121; 7. Iaquinta e Malucelli 110; 9. Festante 75; 10. Strignano 71.

Michelin Cup: 1. De Amicis 162; 2. De Giacomi 144; 3. Fenici 103; 4. Giorgi 79; 5. Gnemmi 64.

Team: 1. Dinamic Motorsport 313; 2. Villorba Corse 226; 3. Enrico Fulgenzi Racing 204; 4. Ombra Racing 175; 5. Target Competition 140.