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Carrera Cup Italia Mugello

Carrera Cup Italia | Delli Guanti: "Vincere lo shoot out conterebbe anche più del titolo"

Impegnato al Mugello nell'ultimo round nel quale da inseguitore si gioca il titolo con Bristot, prima delle qualifiche l'alfiere del team Q8 Hi Perform racconta la nomination come miglior giovane del Talent Pool 2026: "Ora alla selezione internazionale di Porsche Motorsport cercherò di portare in alto il nome dell'Italia"

Gianluca Marchese

Pubblicato: 31 ott 2026, 09:00

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Delli Guanti vince la nomination del Talent Pool 2026 di Porsche Italia

Foto di: AG Photo

Pietro Delli Guanti è l’under 23 che rappresenterà la Carrera Cup Italia al Porsche Junior Shoot Out nel quale si confronterà con gli altri talenti in erba delle Carrera Cup nazionali a livello globale.

La selezione internazionale indicherà un nuovo pilota emergente da supportare ufficialmente si terrà a Portimao nel weekend del 15 novembre dopo un primo “passaggio” in Germania.

Ricevuta la nomination come miglior giovane della Carrera Cup Italia 2026 al Mugello Circuit, nella hospitality Porsche di fronte allo staff di Porsche Italia e ai suoi compagni del Talent Pool il 22enne alfiere del team Q8 Hi Perform si è però incartato per l'emozione e non è riuscito a esprimere quanto avrebbe voluto: “Nel discorso della nomination ho peccato molto e di questo mi scuso con tutti!”

Che cosa avresti voluto dire? Hai una seconda chance...

“Volevo dire che sono infinitamente grato a tutta Porsche Italia e a Q8 per il supporto che mi hanno dato quest’anno e per la fiducia che mi hanno concesso con questa scelta e cercherò di portare in alto il nome dell’Italia allo shoot out e di far vedere che comunque la mia scelta è stata valida.”

Il tuo è un cammino che pare un’escalation: hai vinto il Rookie al primo anno, hai meritato la chiamata di Q8, hai fatto il primo podio, hai vinto la prima gara, sei ancora in lotta per il titolo assoluto e hai vinto il Talent Pool, forse la cosa più importante per un giovane, in fin dei conti. In pochi hanno avuto l’opportunità di giocarsi un ruolo da Junior Porsche allo shoot out.

“Di sicuro è un’esperienza bellissima e se riesci a portarla a buon fine è forse anche più importante della stessa vincita del campionato, perché comunque entrare a far parte di una famiglia prestigiosa come quella di Porsche significa coronare un sogno per un ragazzo come me. Già disputare lo shoot out è un grande risultato, ma vincere la selezione sarebbe un sogno, quindi spingerò e cercherò di dare tutto me stesso per riuscirci.”

Quindi, da 1 a 100, al momento quanto sei soddisfatto della tua stagione?

“Mmh... 80?

Allora ancora un po’ da fare c'è!

“Sì. Forse è mancato qualcosina, però manca ancora questo weekend e confido che si possa far bene. Voglio fare la pole position e vincere almeno una delle due gare perché voglio concludere bene il campionato e farlo in maniera vincente. Penso sia importante. Abbiamo fatto tanti ottimi piazzamenti e quindi, senza mettermi pressione, ci tengo comunque a essere lì davanti, indipendentemente da come terminerà la corsa al titolo.”

Ma da 1 a 100 quanto ci pensi al campionato ora che ti sei tolto almeno la pressione della selezione del Talent Pool italiano?

“Ci penso, ovviamente. Non so, forse un 70% ci penso. Diciamo che l’unica cosa che posso fare è andare forte e fare la pole. Non posso inventarmi cose strane. Io proverò ad andar forte, poi vediamo che cosa succede.”

Hai frequentato per due stagioni il progetto giovani di Porsche Italia con coach Andrea Boldrini e gli altri. Che esperienza è stata?

“Molto bella! Sei accompagnato in questo percorso di crescita in un monomarca come la Carrera Cup Italia tutt’altro che semplice. Il livello è molto alto e avere il supporto di Boldrini e tutto lo staff Porsche ti dà sicurezza e ti permette anche di divertirti, perché comunque sei in costante compagnia degli altri ragazzi e crei un rapporto con loro. Devo dire che mi è piaciuto molto e sonoi contento di aver fatto parte di questo programma.”

Hai conosciuto due gruppi di ragazzi, che differenze hai notato?

“Nel 2025 eravamo più numerosi, quest’anno in generale è cambiato un po’ l’approccio, si è capito immediatamente che Porsche ha voluto dare ancora più importanza al Talent Pool. E devo dire che ho legato molto con gli altri piloti. Siamo amici ed è stata una ella stagione anche sotto questo punto di vista.”

Hai già iniziato a studiare i profili dei tuoi rivali che ti attendono allo shoot out? In realtà uno, Voisin, selezionato dalla serie britannica, lo conosci già.

“Ho letto i nomi, non li conosco tutti, quello che conosco meglio è appunto Callum (Voisin, ndr), con il quale ho condiviso l’esperienza qui in Italia, ma ho comunque notato almeno un altro paio di nomi che saranno tosti da battere. In ogni caso immagino siano bravi anche i ragazzi che non conosco.”

Lo shoot out è a Portimao...

“Una bella pista, mi piace molto. Fortunatamente la conosco perché quest’anno ci sono stato per il GT Cup Open. Credo che anche altri la conoscano, in ogni caso potrebbe rivelarsi un piccolo vantaggio, anche se poi lo shoot out utilizzeremo la nuova 911 Cup.”

Invece con Bristot come vi state confrontando in questi giorni che vi vedono inevitabilmente come rivali per il titolo?

“Siamo tranquillissimi. In realtà non parliamo mai del campionato. Siamo amici, scherziamo, ridiamo come due compagni di squadra ‘normali’. Poi, giù il casco, ognuno farà quello che deve.” E' proprio così...

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