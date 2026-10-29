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Carrera Cup Italia | Delli Guanti è il prescelto del Talent Pool!

Classe 2004 e tuttora in lizza per il titolo, l’alfiere del Team Q8 Hi Perform ha vinto la nomination come miglior giovane del Talent Pool italiano e parteciperà al Porsche Junior Shoot Out per giocarsi la selezione internazionale con i piloti emergenti degli altri monomarca nazionali. Presente anche Voisin attraverso il programma britannico

Gianluca Marchese

Pubblicato: 29 ott 2026, 17:45

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Pietro Delli Guanti vince il Talent Pool 2026 di Porsche Italia

Foto di: AG Photo

Nel giovedì del Mugello, alla vigilia dell’ultimo round stagionale nel quale tra l’altro può ancora giocarsi il titolo assoluto, Pietro Delli Guanti è stato ufficialmente nominato vincitore del Talent Pool della Carrera Cup Italia.

Il programma di coaching di Porsche Italia riservato ai più promettenti under 23 iscritti al monomarca tricolore è diramazione del progetto di Porsche Motorsport che ormai da anni garantisce a un giovane pilota in erba di giocarsi le proprie chance di diventare Junior ufficiale di Porsche nello Shoot Out internazionale che chiude la stagione mettendo a confronto i 12 migliori profili selezionati dalle Carrera Cup più importanti a livello globale.

Classe 2004, proveniente dalle corse in monoposto, Delli Guanti ha proseguito la carriera passando in Gran Turismo e alla sua prima stagione completa in Carrera Cup Italia si è laureato campione Rookie. Erano giusto 12 mesi fa.

Dopo l’impresa, il driver di origini pugliesi, poi trapiantato in Lombardia e ora laureando in Ingegneria a Modena, è stato scelto come nuovo pilota e testimonial ufficiale del Team Q8 Hi Perform e quest’anno ha tenuto in alto i colori della squadra che in pista è tecnicamente seguita da Dinamic Motorsport.

Non era facile ricevere l’eredità lasciata da un big come Keagan Masters, laureatosi due volte campione nella serie per due stagioni consecutive, ma Delli Guanti ha lavorato sodo e mettendoci profondo impegno in pochi mesi è cresciuto tantissimo all’interno del “circus” tricolore, riuscendo anche a mettere a segno la sua prima vittoria in gara (a Vallelunga nel luglio scorso) e occupando con grande continuità le posizioni di vertice.

Tra l’altro il suo score stagionale, che comprende anche 6 secondi posti, un giro più veloce e una pole position, può ancora migliorare proprio in questi giorni al Mugello, dove non è secondario il fatto che proprio lui è l’unico che può ancora provare ad attaccare la leadership di Andrea Bristot e quindi giocarsi il titolo.

Un’impresa alla vigilia improbabile, ma non impossibile e che comunque rappresenta un ulteriore merito nel percorso di questo ragazzo che per la prima volta si confronterà a livello internazionale nel Porsche Junior Shoot Out con gli altri giovani selezionati, rappresentando nell’occasione il monomarca italiano.

La concorrenza interna al Talent Pool tricolore era davvero agguerrita e rappresentata da profili davvero interessanti. Tra gli altri, in particolare quelli di Senna Van Soelen (al momento terzo in classifica generale), Harley Haughton (in lotta per la top-5) e Callum Voisin.

Proprio quest’ultimo sarà uno dei rivali di Delli Guanti anche allo Shoot Out, in quanto il pilota britannico classe 2006, che in Italia compete sotto le insegne di Ombra Racing, ha vinto l’omologa nomination della Carrera Cup Great Britain, serie nella quale Voisin ha spadroneggiato vincendo 10 gare e laureandosi campione 2026.

Tra i 12 protagonisti selezionati, inoltre, in lista c’è Matheus Ferreira. Il talento brasiliano classe 2007 quest’anno non ha partecipato al monomarca tricolore, bensì alla Carrera Cup Deutschland, cioè una delle più selettive, ma nella serie di Porsche Italia ha già fatto capolino in un paio di occasioni e il suo management è gestito da Alberto Tonti, noto talent scout nell’ambiente che si è già impegnato in passato con prospetti emergenti approdati proprio in Carrera Cup Italia.

Per tutti i prescelti, l’appuntamento con la selezione internazionale curata da Porsche Motorsport è programmato per il 14-15 novembre su un circuito ancora da annunciare. Prima, però, per Delli Guanti c’è ancora la grande sfida finale del Mugello.

Era già successo in passato che il miglior giovane della Carrera Cup Italia fosse indicato prima dell’ultimo round in pista e ora la circostanza si è ripetuta, visto soprattutto il fatto che il tempo stringe e quest’anno il calendario del monomarca tricolore si concluderà soltanto domenica 1° novembre con l’ultima gara in programma.

Allora, al Mugello Circuit, dopo il test odierno, appuntamento a domani (venerdì): alle 12.50 si torna in pista per le prove libere in vista degli appuntamenti decisivi del weekend.

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