Carrera Cup Italia | Dalla Cina al Mugello, Ling è tornato a girare il mondo

Dalla Cina alla Porsche Carrera Cup Italia e dunque questo weekend al Mugello. Per Kang Ling, il 26enne pilota di Ombra Racing all'esordio nel monomarca tricolore, viaggiare in equilibrio tra il motorsport asiatico e quello europeo non è mai stato un problema.

Dopo gli inizi in kart ("Quasi vent'anni fa, avevo solo 7 anni") è stato molto impegnato in auto fin dagli anni della formazione e in Europa era già approdato prima della pandemia tra F.4, F.Renault, F.3, GT Open e anche GT Italiano.

Poi il covid-19 ha limitato le attività del pilota e anche manager cinese, fino a quest'anno, quando ha potuto riprendere i suoi viaggi e, oltre a disputare vari campionati GT3 fra il suo paese e l'Asia, ha optato per l'esordio assoluto nella serie di Porsche Italia.

Avevi già disputato la Carrera Cup Asia nel 2021-22, ma ora sei di nuovo in Europa.:.

"La Cina ha aperto le frontiere e il desiderio era proprio quello di correre qui."

Qui significa anche Italia, che conoscevi...

“Ho scelto l’Italia perché conosco la maggior parte dei circuiti, che mi piacciono, da quando ho corso nel GT e conoscevo Ombra, con la quale ho ottenuto una vittoria a Spa nel 2019. Con loro c’è un buon rapporto. In più il calendario quest’anno è perfetto perché non ci sono concomitanze con gli altri impegni in pista in Cina e Asia.”

Come sono state le tue prime gare quest’anno in Carrera Cup? A Vallelunga sei entrato in top-5...

“In genere corro in GT3 in Asia, quindi a confronto con i miei avversari qui non ho svolto test prima, quindi nel primo round a Misano ho un po’ sofferto, ma a Vallelunga appunto sono arrivato quinto.”

E il Mugello?

“Questo weekend sarà impegnativo. Non ho testato e non avevo mai guidato qui, quindi è un po’ difficile.”

Che obiettivo ti sei dato per quest’anno?

“Questo weekend sarà impegnativo, come dicevo, ma penso che a Monza o a Imola, quando gareggeremo su piste che conosco molto bene penso che il target sia il podio.”

Che cosa serve per arrivarci, oltre alla conoscenza dei tracciati?

“I miei rivali più veloci hanno corso spesso con le 911 GT3 Cup. Per me, abituato a competere in Asia con in GT3 non è facile, però dopo due weekend di gara mi sto abituando alla macchina e conosco meglio il team, quindi bisogna continuare a lavorare e ci arriveremo.”

Quindi sei più fiducioso ora?

“Certamente. Dopo Misano ho perfino pensato che la sfida fosse un po’ troppo grande senza effettuare test, poi è andata molto meglio a Vallelunga e quindi sono positivo per il resto della stagione.”

Dove sarà il futuro di Kang Ling?

“Al momento sto anche gestendo un team in Cina. Ci sono molti gentleman driver cinesi che puntano a gareggiare in Europa. I confini ormai sono aperti e quindi personalmente correrò ancora in Europa e magari potrei portare più clienti, anche perché proprio per le mie esperienze europee anche altre squadre cinesi mi chiedono aiuto dal punto di vista manageriale. E’ qualcosa che si sta espandendo.”

Ancora ci sono tante gare quest’anno, ma pensi che sarebbe possibile anche un ritorno in Carrera Cup Italia?

“Per il prossimo anno? Perché no? Con una stagione di esperienza non sarebbe affatto male ripeterla.”

Che idea ti sei fatto del monomarca di Porsche Italia?

“Un campionato davvero bello. Il livello dei piloti ma anche dell’organizzazione è molto alto. L’unica cosa che cambierei è il fatto di avere a disposizione più turni di prova in pista, perché con una sola prova libera non è facile.”