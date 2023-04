Carrera Cup Italia | Da MiMo a Misano: l'esordio di Levy con Raptor

C’è una sorpresa, e risponde al nome di Andrea Levy, nel roster di Raptor Engineering per il primo round della Porsche Carrera Cup Italia 2023 in programma al Misano Wolrd Circuit il 5-7 maggio.

Il gentleman driver, imprenditore e ideatore di MIMO Milano Monza Motor Show sarà per la prima volta al via del prestigioso monomarca tricolore e sulla 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Catania che il team modenese schiererà in aggiunta ai due esemplari con al volante il 20enne pilota piacentino Lorenzo Ferrari e il 16enne rookie siciliano Giuseppe Guirreri, entrambe già confermati per l’intera stagione.

Per Andrea Levy, già appassionato pistard con diverse esperienze, in particolare nel time attack, è un esordio in piena regola nella categoria Michelin Cup, un nuovo, adrenalinico appuntamento che conferma la sua passione totale per le quattro ruote, in pista e non solo.

“La Porsche 911 GT3 Cup - ha dichiarato - è un’icona tra le vetture racing e ha saputo costantemente incrementare le proprie performance. Debuttare in un circuito tecnico come Misano, in un campionato così competitivo come la Carrera Cup Italia 2023, è sicuramente uno stimolo ad affrontare questa nuova sfida con il massimo dell’entusiasmo e della passione. Ho scelto il Team Raptor per l’esperienza di Andrea Palma e Isabelle Maserati (con lui nella foto grande, ndr) e per la loro capacità di messa a punto della vettura.”

Il team principal di Raptor Engineering Andrea Palma ha aggiunto: “Ci motiva molto l’idea che Andrea Levy abbia scelto proprio il nostro team per il suo esordio in Porsche, è una new-entry autentica nel monomarca tricolore. Personalmente e per la squadra è anche una sfida tutta da scoprire e lo sarà anche per lui. Lo seguiremo al meglio fin dai test pre-gara previsti a Misano al giovedì. Sarà un’opportunità fondamentale per fare un po’ di esperienza sulla 911 GT3 Cup. Malgrado sia all’esordio su questa vettura, credo abbia le potenzialità per fare bene, faremo di tutto per supportarlo".