Carrera Cup Italia | Consegnate ai team le nuove 911 GT3 Cup, ora i test

La Porsche Carrera Cup Italia 2022 sta per accendere i motori dopo la consegna delle nuove 911 GT3 Cup ai team iscritti alla 16esima edizione del monomarca tricolore, che per la stagione in pista attende una sempre più alta partecipazione di piloti e squadre, con previste oltre 30 auto sulla griglia di partenza.

Arrivate nei giorni scorsi dalla Germania, le vetture sono state ritirate dai team durante la giornata appositamente organizzata da Porsche Italia martedì 22 febbraio al Porsche Experience Center Franciacorta.

Ancora più sicura, evoluta e ottimizzata, la nuova Porsche 911 GT3 Cup, basata sul modello 992, quest’anno è all’esordio nella serie tricolore, rappresentandone la novità più attesa e spettacolare. Si tratta della settima generazione della vettura monomarca, che dal 1990 è la più venduta al mondo (ne sono stati prodotti oltre 4200 esemplari).

Il lavoro di ottimizzazione è stato rifinito in ogni particolare nel rispetto delle caratteristiche che esaltano lo stile di questa iconica auto, che al confronto con la generazione precedente presenta un aspetto ancora più racing e maggiore downforce, capace di garantire velocità superiori di percorrenza in curva e maggiore efficienza in frenata.

Il motore è il classico 6 cilindri boxer da 4 litri, che dai 485 precedenti innalza a 510 cavalli la potenza massima. Il cambio è sequenziale a 6 rapporti come il precedente ma ulteriormente ottimizzato: è più rapido nei cambi di marcia e garantisce minori rischi di danni in caso di errori di cambiata.

Migliorie sono state apportate anche all'interno dell'abitacolo, dove spiccano elementi di nuova ergonomicità, come il rinnovato sedile da corsa, o che, tra display e pannello comandi, ricordano quelli introdotti sulla Porsche 919 Hybrid plurivincitrice alla 24 Ore di Le Mans.

In generale, la tecnologia è spinta ai livelli più alti, mentre per l’impianto frenante non sarà utilizzato il sistema ABS, rendendo l’auto ancora più tecnica per i piloti.

Piloti che ora avranno l'occasione di provarla nei vari test privati già in programma nella prima metà di marzo, mentre l'esordio vero e proprio della nuova 911 GT3 Cup nella Carrera Cup Italia 2022 è previsto all’Autodromo Nazionale di Monza nella giornata di test ufficiali di mercoledì 13 aprile.

Dopo lo shakedown collettivo, la stagione entra nel vivo con il primo round a Imola il 7-8 maggio, seguito da Misano (4-5 giugno), Mugello (16-17 luglio), Vallelunga (17-18 settembre), Franciacorta (1-2 ottobre nel contesto del Porsche Festival al Porsche Experience Center) e Monza, sede dell'ultima prova l’8-9 ottobre.

Calendario 2022 Porsche Carrera Cup Italia

13 aprile: Monza (official test)

7-8 maggio: Imola

4-5 giugno: Misano

16-17 luglio: Mugello

17-18 settembre: Vallelunga

1-2 ottobre: Franciacorta (Porsche Festival)

8-9 ottobre: Monza