Carrera Cup Italia, confermato il 2° posto di Fulgenzi a Imola

La Corte Sportiva d’Appello ha accolto oggi il reclamo presentato da Enrico Fulgenzi in conseguenza di una penalità di 10 secondi comminatagli a Imola per un contatto con Benny Strignano tra il Tamburello e la Villeneuve nel luglio scorso. Il pilota della EF Racing era impegnato in gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia, che ha poi concluso al secondo posto.

Per effetto del reclamo e in attesa di giudizio, il risultato e con esso tutte le classifiche di entrambe le gare di Imola e di campionato erano rimaste sub judice, ma a due mesi da quell'occasione le stesse graduatorie e i punti accumulati sono stati confermati.

Fulgenzi resta dunque secondo in gara 1 a Imola (alle spalle di Amati e davanti a Giardelli) e sesto nella classifica generale del monomarca di Porsche Italia con 84 punti, quota poi raggiunta anche grazie alla vittoria ottenuta in gara 2 domenica scorsa nel quarto round di Vallelunga.

Classifiche PCCI attuali

Assoluta: 1. Giardelli e Quaresmini 151; 3. Cerqui 143; 4. Caglioni 127; 5. Moretti 116; 6. Fulgenzi 84.

Michelin Cup: 1. Cassarà 65; 2. De Giacomi 56; 3. Randazzo 27; 4. Corradina 24; 5. Fenici 15.

Silver Cup: 1. Montagnese 44; 2. Scannicchio 35; 3. Parisini 22; 4. Biolghini 11; 5. Scarpellini 6.

Team: 1. Dinamic Motorsport 283; 2. Ombra Racing 229; 3.Tsunami RT 222; 4. Bonaldi Motorsport 125; 5. Ghinzani Arco Motorsport 108.