Carrera Cup Italia | Completato il calendario 2023

Carica lettore audio

Premiati tutti i campioni 2022 al Porsche Experience Center Franciacorta e usciti i primi nuovi nomi in vista della prossima stagione, la Carrera Cup Italia si tuffa definitivamente nel 2023 con l'ultima rifinitura al calendario 2023.

Dopo la conferma di weekend e sedi dei confermati sei doppi appuntamenti, per un totale di 12 gare, da inizio maggio a fine ottobre, il prestigioso monomarca tricolore ha definito anche gli "estremi" del test ufficiale pre-campionato.

Le "prove generali" in vista della stagione è in programma nella giornata di venerdì 14 aprile a Monza, con l'Autodromo Nazionale che dunque ospiterà lo shakedown per la seconda volta consecutiva dopo quella dello scorso aprile.

A seguire, le sfide al volante delle 911 GT3 Cup si apriranno con la prima tappa a Misano il 6-7 maggio e continueranno a Vallelunga nel weekend dell'11 giugno, al Mugello, confermato giro di boa in luglio (8-9 luglio), a Monza il 16-17 settembre, di nuovo a Misano il 7-8 ottobre e a Imola per il gran finale del 28-29 ottobre. Prima delle due tappe iniziali a Misano e Vallelunga sono previsti i test pre-gara con pista in esclusiva al giovedì.

Calendario 2023 Porsche Carrera Cup Italia

14 aprile: Monza (pre-season test)

6-7 maggio: Misano*

10-11 giugno: Vallelunga*

8-9 luglio: Mugello

16-17 settembre: Monza

7-8 ottobre: Misano

28-29 ottobre: Imola



* Pre-race official test