Carrera Cup Italia | Clamoroso Ten Voorde: al via con EF Racing!

Carica lettore audio

Pasqua porta con sé la notizia/sorpresa più clamorosa nell'"uovo" della Porsche Carrera Cup Italia: una news firmata dall'Enrico Fulgenzi Racing, che nel 2023 del monomarca tricolore schiererà il già due volte campione (2020 e 2021) della Porsche Supercup Larry Ten Voorde.

Il team diretto dal campione 2013 della Carrera Cup Italia si è assicurato il velocissimo pilota olandese senza nascondere alcun obiettivo. EF Racing, a quanto comunica la stessa squadra jesina, in questi anni lavorerà per traguardi internazionali ambizioni (con in testa il WEC) iniziando proprio dall'ottica titolo nella serie di Porsche Italia, provando a "creare una dinastia nella PCCI", dove il team vuole "il titolo ma non ogni tanto, vincere la PCCI sarà uno dei nostri obiettivi minimi da centrare annualmente con costanza" e "per fare questo serve mettere in campo tutto e investire su molte aree e risorse, tra cui avere i migliori piloti".

Da queste premesse nasce l'accordo per schierare il plurititolato pilota olandese classe 1996 e nel contempo confermare anche la 911 GT3 Cup del "capitano" Enrico Fulgenzi: "Da oggi la line up PCCI della EF Racing sarà sempre composta da 2 piloti Pro di massima caratura internazionale".

Un intento che la compagine marchigiana cercherà di rispettare anche in occasione della concomitanza con la Supercup tra Silverstone e Mugello in luglio, quando Ten Voorde dovrebbe appunto dare la precedenza al monomarca internazionale e nel team, di ce Fulgenzi, "lo rimpiazzeremo con un nome di massimo livello possibile".