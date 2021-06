Carrera Cup Italia, che partenza: a Misano fa 31!

Sono senza dubbio meno di 101, ma la carica dei 31 della Porsche Carrera Cup Italia da oggi a domenica a Misano indica la via di un successo piuttosto fragoroso del monomarca tricolore. Un "magic moment" che non si traduce solo in numeri, ma aggiunge qualità, ben 14 team e Centri Porsche di tutta Italia coinvolti, elevato agonismo atteso sia tra i Pro sia in Michelin e Silver Cup e ben 9 under 23 nello Scholarship Programme.

In più, guardando anche un po' oltre la pista in senso stretto, il ritorno dell'hospitality (con le dovute cautele, per il pubblico ancora un po' di pazienza) e del Porsche Festival, la struttura di Franciacorta in arrivo, le dirette televisive e il nuovo corso di attenzione per ambiente e sociale avviato dalla Carrera Cup Italia, da poco riconosciuta come monomarca sostenibile con certificazione ISO 20121, ovvero il massimo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi. Più avanti tornerà anche l'Esports...

Un quadro generale e "integrato" che già negli ultimi anni aveva portato a risultati concreti, perfino nel difficilissmo e pandemico 2020. Poi la pista ha sempre parlato da sé grazie a entusiasmanti duelli fino all'ultimo metro e tanti piloti che ora sono vincenti e pure ambiti nel panorama GT: Cairoli, Drudi, Rovera, Pera, Agostini e altri, oltre agli stessi protagonisti attesi quest anno a una nuova rincorsa al titolo.

Le TV per Misano

Nel primo dei sei appuntamenti stagionali, al Misano World Circuit gara 1 si disputa domani (sabato) alle 21.30 con diretta tv su Sky Sport Collection (Sky 205), mentre gara 2 è prevista domenica alle 13.20 live su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe sulla distanza confermata di 28 minuti + 1 giro, le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it. Telecronaca affidata come da tradizione alla familiare e calda voce di Guido Schittone.

Roster "Pro" da brividi

Gli iscritti 2021 della Carrera Cup Italia comprendono il ritorno in azione del campione in carica Simone Iaquinta. La difesa dei titoli 2019 e 2020 parte dalla Romagna dopo il convincente esordio stagionale nella Porsche Supercup a Montecarlo e con un nuovo team, Dinamic Motorsport, che per il pilota calabrese gestirà la 911 GT3 Cup del Centro Porsche Latina.

Al fianco di Iaquinta la squadra emiliana campione 2016, 2018 e 2019 schiera altre due vetture, “targate” Centro Porsche Bologna e Centro Porsche Firenze, per i rookie Alessandro Giardelli, pilota lombardo classe 2002, e Giorgio Amati, riminese classe 1999 atteso al round di casa. Entrambi sono new-entry nello Scholarship Programme riservato agli under 23, così come Federico Malvestiti, driver brianzolo classe 2000 con importanti esperienze in F.4 e nella Fia F.3, e il bresciano classe 2004 Leonardo Moncini, il più giovane del lotto, all'esordio nel monomarca tricolore con Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano.

La squadra campione in carica potrà contare anche sul rientrante Daniele Cazzaniga, protagonista nel 2017 e 2018, mentre Alberto Cerqui, vicecampione 2013 e spesso in evidenza negli anni passati, è il nuovo pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform, che ha rinnovato la partnership con Porsche Italia e confermato una 911 GT3 Cup in livrea. Proprio il driver bresciano, tra i candidati al titolo, ha fatto segnare il miglior tempo nel test pre-campionato disputato a metà maggio a Imola e nel test pre-gara di ieri, toccando già quota 1'35"0 che a Misano è un crono già da stropicciarsi gli occhi.

Tra i pretendenti al titolo, Gianmarco Quaresmini, campione 2018, torna dopo l'emozionante sfida con Iaquinta nel 2020 confermandosi al volante della 911 GT3 Cup di Tsunami RT – Centro Porsche Brescia. Con lui in squadra il rookie padovano Giammarco Levorato (Centro Porsche Verona), giovane promessa 17enne proveniente dai kart e nuovo volto dello Scholarship Programme.

Tra i confermati nel programma di coaching di Porsche Italia sono al via due “under” già protagonisti nella scorsa stagione: Aldo Festante, talento campano vincitore dell'ultima gara a Monza, e il 17enne pilota bergamasco Leonardo Caglioni. Entrambi in gara di nuovo con Ombra Racing – Centro Porsche Padova, così come Dziugas Tovilavicius, driver lituano alla prima esperienza in Carrera Cup Italia.

Nei colori del team bergamasco, ma con la 911 GT3 Cup del Centro Porsche Torino si schiera anche un volto noto come Stefano Gattuso, pure lui, però, all'esordio nel monomarca tricolore.

Completano lo schieramento dei “Pro” il macedone Risto Vukov, alla seconda stagione con GDL Racing – Centro Porsche di Bari, e altri due partecipanti allo Scholarship Programme: il mantovano classe 2002 Marzio Moretti, nel 2020 autore di una pole position con Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, e il promettente rookie pugliese Benedetto Strignano con AB Racing – Centri Porsche di Roma.

La Michelin Cup fa il pieno

Anche la Michelin Cup riparte da Misano con numeri da record e tanti piloti “gentlemen” che aspirano al titolo. Due i grandi ritorni: il campione 2019 Marco Cassarà, autore del miglior tempo nel test di Imola, andrà all'attacco con la 911 GT3 Cup di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania, la compagine diretta da Andrea Palma alla seconda stagione in Carrera Cup Italia; Alex De Giacomi, due volte vincitore del titolo, rientra con Tsunami RT – Centro Porsche Brescia dopo l'esperienza insieme nel biennio 2018-19.

Fra i team, rientro in forze di Ebimotors, scuderia plurititolata nel monomarca italiano, con un poker di 911 GT3 Cup per Gianluca Giorgi, Luigi Peroni, Gianluigi Piccioli e Paolo Venerosi Pesciolini (Centro Porsche Firenze).

Riflettori puntati anche sul duo di AB Racing – Centri Porsche di Roma, che conferma al via Piero Randazzo, già protagonista da podio nel 2020, e schiera la new-entry Francesco Maria Fenici, campione GT4 della Porsche Sports Cup Suisse lo scorso anno e ora alla prima stagione con la 911 GT3 Cup.

Con Krypton Motorsport – Centro Porsche Latina ritorna nella serie Diego Locanto dopo i due podi conquistati nel 2020, mentre approda per la prima volta in Carrera Cup Italia il team tedesco Huber Racing con al via il pilota alto-atesino Andreas Corradinas, pure lui al primo via.

Riparte da Misano con ben quattro vetture il Team Malucelli, che cerca risultati in Michelin Cup con Marco Galassi (Centro Porsche Mantova), più volte protagonista nel 2020, e Max Donzelli (Centro Porsche Modena), in arrivo dalla Silver Cup. Proprio nella categoria riservata alle 911 GT3 Cup modello 991 gen.I completano il roster della squadra romagnola Max Montagnese (Centro Porsche Catania) e Marco Parisini. Un'altra novità è invece il team ZRS Motorsport, che riporta Davide Scannicchio nella serie a contendere proprio il titolo della Silver Cup.

Il programma completo

Il primo round della Carrera Cup Italia 2021 prende il via a Misano oggi con la sessione di prove libere serali dalle 21.00 alle 22.00. Sabato le qualifiche sono in programma dalle 11.10 alle 11.40 (PQ1) e dalle 11.45 alle 11.55, la sessione finale (PQ2) che deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, con partenza in notturna alle 21.30 e diretta tv su Sky Sport Collection (Sky 205). Gara 2 si disputa domenica con partenza alle 13.20 e diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Gli iscritti per Misano

N. Pilota Team 3 Marzio Moretti Bonaldi Motorsport 4 Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport 8 Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Dziungas Tovilavicious Ombra Racing 15 Aldo Festante Ombra Racing 18 Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 25 Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport 27 Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano AB Racing 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 38 Simone Iaquinta Dinamic Motorsport 39 Stefano Gattuso Ombra Racing 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 66 Paolo Veronesi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi Ebimotors 71 Gianluigi Piccioli Ebimotors 72 Diego Locanto Krypton Motorsport 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 82 Andreas Corradina Huber Racing 88 Piergiacomo Randazzo AB Racing 99 Max Donzelli Team Malucelli