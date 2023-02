Carrera Cup Italia | Cerqui rilancia con BeDriver nel 2023

Carica lettore audio

È un nuovo impegno in Porsche Carrera Cup Italia quello che attende Alberto Cerqui nel 2023. Il pilota bresciano, campione italiano GT nel 2017 e vincitore del monomarca tricolore nel 2021, affronterà questa nuova stagione per tornare al vertice.

Dopo i quattro podi raccolti nel campionato dello scorso anno, in questa stagione Cerqui punterà ancora più in alto, alla ricerca del secondo titolo personale con la 911 GT3 Cup, e lo farà dopo essersi accordato con il team brianzolo BeDriver, squadra giovane nata solo nel 2021 che già l'anno scorso ha colto il terzo posto con Diego Bertonelli fra i piloti e il quinto fra i team dimostrando un ottimo potenziale.

"Il mio entusiasmo è alle stelle - ha dichiarato Cerqui -, sono davvero molto contento di tornare nella Porsche Carrera Cup Italia. Il progetto di BeDriver è straordinario e sono contento di aver chiuso questo importante accordo. Abbiamo già programmato una serie di test che mi permetteranno di acquisire dimestichezza con la vettura e soprattutto con il mio nuovo ingegnere e tutto lo staff della squadra."

Il ruolo che lo attende all'interno del team non si limiterà a quello di pilota: "Quest'anno sarò anche il coach di alcuni piloti gentleman e con loro avrò tra poco una due giorni a Vallelunga in cui conto di poter completare già alcuni giri di pista. BeDriver è una squadra nuova, ma già con il terzo posto ottenuto l'anno scorso hanno dimostrato di essere molto competitivi. Pur con minore esperienza rispetto ai team più longevi hanno costruito un box di assoluta qualità, non lasciano nulla al caso e questa è una conferma della loro determinazione. Non vogliamo sottovalutare la stagione e la serie di test già programmati sarà fondamentale: non vedo l'ora di cominciare".