Carrera Cup Italia, Cerqui non sminuisce Imola: "Un buon inizio"

Per Alberto Cerqui non è arrivata la vittoria e neppure la pole position (persa per 3 millesimi!), ma il campione in carica fa sapere che si è trattato ugualmente di un "ottimo esordio" quello disputato nella Porsche Carrera Cup Italia 2022, che nel weekend scorso ha preso il via dall'autodromo di Imola.

Il pilota bresciano, portacolori del Team Ghinzani Arco al volante della Porsche 992 GT3 Cup n.1, ha iniziato la stagione con un risultato positivo, confermandosi subito tra i protagonisti della serie anche con la nuova vettura di casa Porsche che quest'anno contraddistingue l'esaltante monomarca tricolore.

Un weekend che ha regalato emozioni già nelle qualifiche disputate sabato, con le condizioni meteo ad aggiungere ulteriore pepe alla sfida sul giro secco. Inizialmente in pista con le rain a causa dell'asfalto umido, Cerqui si è guadagnato l'accesso alla PQ2 segnando il secondo miglior tempo. A quel punto, prima della sessione decisiva, l'asfalto è andato asciugando e ha visto i piloti optare per le Michelin slick. Cerqui ha messo insieme una prestazione entusiasmante, chiudendo il proprio miglior giro in 1'44.687, seconda prestazione a soli 3 millesimi dalla pole position di Bertonelli.

In gara 1 Cerqui ha avuto un ottimo spunto al via, mantenendo la seconda posizione e mettendosi all'inseguimento del rivale toscano. Un primo ingresso della safety car ha ricompattato il gruppo e alla ripartenza il pilota bresciano ha tentato a ripetizione il sorpasso così come nell'infuocato ultimo giro, dopo un secondo ingresso della safety car, ma consapevole di dover marcare punti pesanti Cerqui ha preferito non rischiare manovre azzardate e ha chiuso al secondo posto.

In gara 2, per effetto dell'inversione della griglia, Cerqui è scattato dalla terza fila, in quinta posizione. Sempre accorto alle battaglie che si sono generate fin dalla prima staccata, ha recuperato una posizione e ha chiuso la corsa al quarto posto marcando punti pesanti che gli hanno permesso di lasciare Imola con il secondo posto in classifica.

E di commentare così al termine della contesa: "Un buon primo round, nonostante le condizioni difficili e la concorrenza agguerrita. Un po' dispiace di non aver conquistato la pole, 3 millesimi sono un'inezia e i punti bonus per la partenza dal palo sarebbero stati utili, ma sono contento. In gara 1 abbiamo avuto un rendimento in crescendo che mi ha permesso di alzare il ritmo nella seconda parte di gara, mentre in gara 2, probabilmente a causa delle diverse temperature dell'asfalto che hanno reso più difficile il rendimento degli pneumatici, ho fatto un po' più fatica verso la fine e questo non mi ha permesso di portare l'attacco al podio. Sono comunque soddisfatto, ho conquistato punti importanti e posso guardare alle prossime gare con altrettanta determinazione".