Carrera Cup Italia | Cerqui non demorde: "Ogni punto è importante"

Ancora un terzo posto per Alberto Cerqui nel quarto weekend della Porsche Carrera Cup Italia appena trascorso a Vallelunga, quello di gara 1, più un quarto posto in gara 2, con qualche punto riguadagnato su Gianmarco Quaresmini, al comando della classifica.

Sostanzialmente invariata la situazione rispetto a venerdì scorso: ora Cerqui, a parimerito con il compagno di squadra Giorgio Amati, viaggia a 33 punti dal leader dopo aver disputato un weekend concreto che lo conferma tra i piloti in lizza per il titolo finale, che per lui significa difendere quello conquistato un anno fa a Monza.

E proprio sull'Autodromo Nazionale in settimana sono in programma dei test, ai quali parteciperanno molto dei protagonisti del monomarca di Porsche Italia, e soprattutto il prossimo round della serie, il penultimo, che per l'alfiere Ghinzani Arco Motorsport sarà cruciale.

Rivolgendo lo sguardo anche al fine settimana appena trascorso in quel di Campagnano di Roma, il campione in carica fotografa così la situazione: "Abbiamo faticato un po' più del previsto soprattutto in gara 2, ma nel complesso è stato un buon weekend. In questa situazione, con distacchi molto corti e diversi piloti matematicamente in lizza per il titolo, la costanza è una valida alleata, quindi ogni punto che portiamo a casa è importante. Abbiamo apportato qualche modifica al setup tra sabato e di domenica e probabilmente non siamo andati nel verso giusto dato che nella seconda gara non sono riuscito ad attaccare il podio. Mi manca ancora la vittoria quest'anno, ma il pacchetto messo a disposizione dal team è al top e sono sicuro che potremo giocarci le nostre carte anche nei prossimi round".