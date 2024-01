Carrera Cup Italia | Cerqui e BeDriver escono allo scoperto

Alberto Cerqui e il team BeDriver hanno rinnovato la partnership per il 2024, confermando la presenza nella Porsche Carrera Cup Italia e in altri appuntamenti internazionali a partire già dal questo weekend, con tanto di nuova livrea (come da foto) sulla 911 GT3 Cup della scuderia diretta da Alessandro Poli.

Classe 1992, Cerqui ha consolidato la sua posizione nel motorsport con una serie di titoli culminata proprio con quello del monomarca di Porsche Italia, conquistato nel 2021. BeDriver, insieme al Centro Porsche Piacenza, conferma la sua presenza per il terzo anno consecutivo e si appresta a esordire anche nella Porsche Sprint Challenge Southern Europe proprio con Cerqui.

Questo weekend, infatti, Il driver bresciano scenderà in pista sul tracciato di Portimao per il primo round stagionale della serie.

Cerqui ha dichiarato alla luce dell'accordo: "Dopo una prima stagione di conoscenza reciproca, dove abbiamo anche ottenuto un'importante vittoria (al Mugello, ndr), quest'anno vogliamo alzare ulteriormente l'asticella. Il nostro obiettivo rimane quello di lottare per il titolo nella Porsche Carrera Cup Italia e sono entusiasta di poter esordire nella Porsche Sprint Challenge Southern Europe. Torno a Portimao dopo oltre dieci anni dall’ultima volta: non vedo l’ora. E' una delle mie piste preferite e non poteva esserci tracciato migliore per iniziare quest’avventura in Europa. In generale, sono molto curioso di vedere come andrà, sarà sicuramente un ottimo modo per macinare chilometri e prepararci al meglio per il resto della stagione".

Il team principal Poli ha aggiunto: “Dopo il bel lavoro svolto insieme nella passata stagione, sono molto felice di poter proseguire con Alberto anche quest'anno. Abbiamo grandi ambizioni per il 2024 e sono certo che Alberto, con la sua esperienza e il suo entusiasmo, continuerà a dare un grande valore aggiunto a tutto il team. Rispetto agli anni precedenti la nostra stagione inizia già a gennaio con il Porsche Sprint Challenge Southern Europe. La tappa di Portimao sarà importante per capire a che punto siamo e come impostare al meglio il lavoro per tutto il resto dell’anno. Questa partecipazione, inoltre, ci permette di consolidare la nostra presenza dei campionati monomarca Porsche anche al di fuori dei confini nazionali".