Carrera Cup Italia, Cassarà punta la Michelin Cup con Raptor

Tra giorno e notte sarà l'esordio 2021 del team Raptor Engineering nella sua seconda stagione in Porsche Carrera Cup Italia. E' un round d'apertura dai due volti per la squadra fondata da Andrea Palma al Misano World Circuit il prossimo weekend, caratterizzato dalla particolare gara 1 in notturna sabato.

Al volante della 911 GT3 Cup del team modenese, “targata” Centro Porsche Catania come nel 2020, ci sarà per la prima volta (test a parte) Marco Cassarà, il campione Michelin Cup nel 2019 al rientro nel monomarca tricolore di Porsche Italia dopo un anno nel Tricolore GT.

Il pilota romano e Raptor Engineering hanno partecipato allo shakedown collettivo di Imola a metà maggio firmando il giro più veloce proprio nella Michelin Cup e nel giovedì pre-gara prepareranno ulteriormente la trasferta a Misano nelle 4 ore di prove riservate alla Carrera Cup Italia prima di entrare in clima weekend.

Per Raptor sarà una stagione "decisiva", sottolinea Palma: “Siamo soddisfatti per come siano andati i test e dell'apporto del nuovo arrivato Cassarà. I presupposti per far bene ci sono. Aldilà dei risultati, spero sia per tutti la stagione del rilancio dopo le vicissitudini del 2020. Una sorta di punto zero per una ripartenza decisiva. Raptor è pronta e la squadra punta a far bene. In pista, certo, ma soprattutto a livello professionale, dove è fondamentale la cura dei particolari e il reale valore aggiunto sono i feedback dei 'clienti', di chi arriva nel team o magari soltanto si affaccia".

“Nel test di Imola tutto si è svolto al meglio e sono contento anche sotto il profilo del risultato - continua Cassarà -. La squadra ha mostrato massima disponibilità e soprattutto concretezza. Sarà un campionato interessante, ci sono tante vetture che si giocheranno la Michelin Cup. Erano anni che non si vedeva un primo round così affollato! Ci divertiremo. Misano non è la pista che prediligo, però vediamo come andiamo fin dalla notturna di sabato e poi domenica faremo un primo bilancio”.

Le due gare sabato alle 21.30 con diretta tv su Sky Sport Collection (205 di Sky) e domenica alle 13.20 in diretta su Sky Sport Arena (204 di Sky) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe saranno trasmesse anche in live streaming su www.carreracupitalia.it .