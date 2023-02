Carrera Cup Italia | Cambia il format, “promossa” gara 2

Carica lettore audio

Mentre inizia a lievitare il borsino degli iscritti e pure nel 2023 la griglia di partenza sfiorerà quota 40 vetture, per la sua 17esima stagione tricolore la Porsche Carrera Cup Italia ha varato una serie di novità con l’intento di rendere ancor più appetibile un format funzionale, cercando di favorire le esigenze di team e piloti.

Il punto nodale del cambiamento è relativo al format dei weekend: la grande novità riguarda gara 2, che diventa del tutto autonoma, cioè equiparata a gara 1, assumendo quindi una valenza propria e più “meritocratica” con assegnazione del medesimo punteggio ed eliminazione della griglia di partenza che ricalcava l’ordine di arrivo di gara 1 (con l’artificio dell’inversione dei primi sei classificati). E' una novità della quale si è parlato a lungo lo scorso anno e che Porsche Italia ha deciso di adottare e normare con conseguente ritocco anche del format delle qualifiche.

Così nel 2023 le prove ufficiali si disputano in un turno unico da 40 minuti: il miglior tempo realizzato da ciascun pilota/vettura determina la griglia di partenza di gara 1, mentre il secondo miglior tempo realizzato determina lo schieramento di gara 2.

Altra novità importante è l’estensione di due minuti della distanza di ciascuna gara: la durata di entrambe, quindi, aumenta da 28 minuti a 30 minuti + 1 giro. Un cambiamento in relazione al quale anche i team dovranno strategicamente aggiustare qualcosa, visto che ogni corsa potrebbe durare fino a 2 giri in più.

Lo schieramento della Carrera Cup Italia 2023 è riservato esclusivamente all’ultimo modello della 911 GT3 Cup, siglato “992”, che sarà impiegato fino alla stagione 2026 compresa. Conseguenza è l’eliminazione della Silver Cup, che fino allo scorso anno ha permesso l’adozione delle generazioni precedenti. La competizione riguarderà dunque la rincorsa al titolo assoluto e a quello della Michelin Cup (confermata per i piloti over 30 classificati FIA “bronze”, non professionisti).

Il nuovo format

Il calendario 2023 prevede 6 appuntamenti con ciascuno due gare da 30’ + 1 giro. In generale le tappe del monomarca tricolore si aprono al venerdì con una sessione di prove libere da 60 minuti. Nella mattinata del sabato si disputano le prove di qualificazione (40 minuti) con la novità dell’assegnazione di entrambe le pole position come ricordato in precedenza. Gara 1 scatterà quindi nel pomeriggio, gara 2 invece nella giornata di domenica.

In ogni gara prenderanno punti i primi 15 classificati assoluti secondo lo schema 25 punti al vincitore e poi 20-17-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. La pole position di gara 1 e quella di gara 2 assegnano ulteriori 2 punti, mentre 1 punto andrà al pilota autore del giro più veloce in ciascuna delle due gare.

Nella Michelin Cup i punti saranno assegnati ai primi dieci: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Per la classifica finale sia assoluta di campionato sia della Michelin Cup saranno ritenuti validi i migliori 11 risultati ottenuti nel totale delle 12 gare.

Tra le conferme il test collettivo che aprirà ufficialmente la stagione venerdì 14 aprile all’Autodromo Nazionale di Monza e i due test pre-gara di 4 ore previsti al giovedì precedente i primi due round 2023 a Misano (6-7 maggio) e a Vallelunga (10-11 giugno).

La stagione si concluderà a Imola a fine ottobre dopo aver toccato anche i circuiti del Mugello in luglio, di Monza in settembre e di nuovo il Misano World Circuit, il 7-8 ottobre nell’ambito del Porsche Festival 2023, dove il monomarca tornerà protagonista.

Confermato anche il programma di coaching riservato ai piloti Junior, il Porsche Scholarship Programme, opportunità di crescita per gli under 24 selezionati da Porsche Italia. Infine, resta invariata la classifica team, che in ogni gara prevede l’acquisizione di punti per i migliori due piloti classificati di ciascuna squadra.

Calendario 2023 Porsche Carrera Cup Italia

14 aprile: Monza (pre-season test)

6-7 maggio: Misano *

10-11 giugno: Vallelunga *

8-9 luglio: Mugello

16-17 settembre: Monza

7-8 ottobre: Misano (Porsche Festival)

28-29 ottobre: Imola

* Pre-race official test