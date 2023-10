Carrera Cup Italia | Braschi ci riprova a Imola

Fra assoluta e Michelin Cup sono state diverse le new-entry della Porsche Carrera Cup Italia nella seconda parte della stagione che si conclude questo weekend nel gran finale di Imola con tutti i titoli in palio. Fra questi, l’unico che non era mai salito su una Porsche 911 GT3 Cup neppure in un test è Francesco Braschi.

Classe 2004, il nuovo portacolori del team Dinamic ha esordito nello scorso round di Misano disputato nell’ambito del Porsche Festival, è pronto a replicare l’esperienza da oggi a domenica nella tappa del Santerno ed è l’ultimo, evidente esempio di un giovane driver che inizia a ragionare anche “oltre” le corse in monoposto.

“Intanto apriamo tutte le porte e facciamo esperienza - ha detto il giovane cattolichino, non ancora 19enne -; abbiamo valutato che comunque la Porsche può essere la più vicina alle formula. Il fatto che non adotta l’Abs la fa assomigliare alle monoposto, anche se qui la frenata è molto difficile perché non vedi quando le ruote si bloccano.”

Braschi è impegnato nell’Eurocup-3 (con le F.3) e in stagione, a un appuntamento dal termine, con il team Campos ha finora collezionato 2 vittorie e 4 podi. A Misano in Carrera Cup ha prima sfiorato la zona punti (16esimo) al debutto nella notturna gara 1 del sabato del Porsche Festival, rallentato da un doppiato, quindi in gara 2 è stato penalizzato per un contatto con Jorge Lorenzo mentre si giocavano la top-10, segno inequivocabile che comunque i progressi prestazionali c’erano già stati dopo la prima corsa.

Ora Braschi attende di riaccendere i motori a Imola oggi pomeriggio per le prove libere del venerdì e a proposito dell’esperienza di Misano ha così commentato: “Mi sono trovato bene, la 911 GT3 Cup è molto divertente. In gara 1 non avevo nemmeno mai provato la partenza ed è andata immediatamente bene. Ho disputato una buona gara, naturalmente con un po’ di... freno a mano tirato perché l’obiettivo era fare chilometri e vedere il traguardo. La macchina ha tanta trazione, mi sono sorpreso della potenza e poi ovviamente sono ancora in adattamento, specie in frenata, anche se in gara ho sistemato e bloccavo meno. A Imola voglio verificare il tutto e continuare a migliorare”.