Carrera Cup Italia | Bonaldi, "occasione giusta" al Mugello

Si corre questo fine settimana al Mugello il terzo round della Carrera Cup Italia 2022 e, sotto le insegne di Bonaldi Motorsport, tra i protagonisti è pronto a scende in pista anche Andrea Fontana (nella foto in alto con Jorge Lorenzo). Il pilota bellunese, al rientro nella serie di Porsche Italia dopo alcune stagioni, si è rivelato uno dei protagonisti del monomarca, anche se qualche imprevisto non gli ha permesso di concretizzare risultati di rilievo.

Nell’ultimo appuntamento disputato a Misano Adriatico, ad esempio, Fontana ha condotto le danze per parte di gara 2 prima di incappare in una uscita di pista che ha compromesso ogni chance di vittoria. Aldilà dei risultati concreti, certamente ha mostrato di avere le capacità per lottare per le posizioni di vertice, così come il team bergamasco di saper fornire una vettura performante.

In un campionato che si sta rivelando di alto profilo con molti piloti in grado di competere per la vittoria, ora la tre-giorni toscana diventa fondamentale per marcare punti pesanti e scalare posizioni in una classifica ancora relativamente corta.

Lo sottolinea chiaramente anche il team manager Marco Bielli: “A Misano abbiamo raccolto un eccellente quinto posto (in gara 1, ndr), ma indubbiamente abbiamo anche lasciato per strada un piazzamento molto importante. Il round del Mugello è l’occasione giusta per iniziare a raccogliere quello meritiamo.”

Nel weekend le due gare sono in programma sabato alle 16.10 e domenica alle 12.30, entrambe trasmesse in live streaming su www.carreracupitalia.it e in diretta tv su Sky Sport Arena. Gara 2 disporrà anche della diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).